En lastbil er mandag morgen væltet på Storebæltsbroen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ved 7-tiden.

»Lastbil er væltet og ligger på tværs af vejbanerne,« lyder det på Twitter.

Chaufføren skulle være uskadt, men han er kørt til tjek på et hospital.

Uheldet er sket i retning mod Fyn, og der er derfor helt spærret allerede ved betalingsanlæggene på Sjællandssiden.

»Vi arbejder på en løsning med at åbne den ene vognbane, men tidshorisonten er ukendt,« skriver politiet.

Arbejdet på stedet er desuden besværliggjort af den kraftige blæst.

»Vi råder bilister på vej mod Fyn til at søge væk fra motorvejen og afvente meldinger om, hvornår vi åbner broen igen. Tak for forståelsen og kør forsigtigt,« oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Trafikken på Storebæltsbroen har mandag morgen i forvejen været påvirket af den kraftige blæst, da der har været lukket for kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Opdateret kl. 7.45: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at der nu åbnes for en enkelt vognbane i retning mod Fyn. »Vi råder bilisterne til at køre forsigtig og udvise hensyn ved passage af broen,« bemærker vagtchefen. Det er kun tilladt at passere broen med en fart på højst 50 km/t mod 80 km/t inden uheldet.

B.T. følger sagen