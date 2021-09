Politiet er næsten på bar bund i en usædvanlig tyverisag.

Og det til trods for, at hundredtusinder – ja, måske over en million – levende væsener er forsvundet.

En biavler i Kongenshus Mindepark vest for Viborg kunne onsdag konstatere, at 16 bistader var blevet stjålet. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Ifølge Dansk Biavlerforening kan der være op til 80.000 bier i et bistade. Så tyven – eller tyvene – kan være stukket af med over 1,2 millioner bier.

Hvor mange bier, der blev stjålet, ved lokalpolitiet dog ikke.

Tyveriet fandt sted mellem onsdag den 1. september og onsdag den 8. september, hvor ejeren opdagede at både bistaderne, bierne og deres honning var pist væk.

I alt svarer det til værdier for omkring 80.000 kroner.

Politiet har kun ganske få spor i sagen og håber derfor at modtage henvendelser fra borgere, som kan have set noget mistænkeligt eller kan bidrage med andre oplysninger til efterforskningen.