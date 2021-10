En 20-årig mand og en 17-årig pige var mandag i vidneskranken tiltalt for grov og farlig vold. Men begge kunne frit forlade retten, da sagen var færdig.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Mathias Pedersen, til B.T.

»Der var nogle omstændigheder, som gjorde, at vi ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne placere et ansvar til de tiltalte,« siger anklageren og fortsætter:

»Der var lidt usikkerhed ved den forurettedes forklaringer, og derfor fandt retten det ikke bevist, at de tiltalte kunne pålægges et ansvar.«

Ifølge politiet og et tilhørende anklageskrift mente man ellers, at den 20- og 17-årige havde udøvet farlig og grov vold mod en tredje person.

De to, der sad tiltalt, skulle have banket personen med en sok indeholdende en billardkugle.

Politiet mente at kunne bevise, at det var den 20-årige, som stod for selve volden, mens den 17-årige ifølge politiet råbte, at de 'ville blive ved, indtil jeg får mine knallertdele igen'.

Men ingen af delene fandt retten altså bevist.

Mathias Pedersen forklarer blandt andet, at der havde været en tidligere konflikt mellem de tre parter.

Desuden mente den forurettede at have set den 20-årig mand på et tidspunkt, hvor denne var fængslet. Det var nogle af de omstændigheder, der gjorde, at retten ikke kunne placere et ansvar.

Anklagemyndigheden vil nu se tiden an vedrørende en mulig anke.

»Vi afventer rettens præmisser og den skriftlige konklusion. Så må vi se, om vi er enige.«

Retssagen foregik mandag ved Retten i Aalborg.