En ung mand på 24 år blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Odense.

Her var han nemlig sigtet for at have begået butikstyveri i den fynske hovedstad.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Men grundlovsforhøret endte ikke bare med en almindelig varetægtsfængsling på 14 dage.

Den unge mand modtog nemlig på stedet en straksdom på 5 måneder for sit butikstyveri, og han skal derfor nu i fængsel i 140 dage. Efter dommen blev den nu dømte butikstyv varetægtsfængslet.

Som anholdt og sigtet i en straffesag må politiet efter loven kun tilbageholde én i 24 timer. Inden for de 24 timer kan politiet dog bede en dommer tage stilling til, om det må frihedsberøve en anholdt i længere tid. Og det er den stillingstagen, som kaldes et grundlovsforhør.

I de fleste sager ender et grundlovsforhør enten med en varetægtsfængsling på 14 dage, eller også får den anholdte lov til at gå fri.

Men i denne sag endte grundlovsforhøret altså direkte med en dom til den sigtede. Forudsætningerne for en straksdom er, at sagen er blevet fuldt belyst med faktuelle oplysninger og eventuelle vidneudsagn, og at gerningsmanden aflægger uforbeholden tilståelse og tager imod dommen.