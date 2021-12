Der er onsdag morgen sket et uheld på E45 Sønderjyske motorvej.

Det betyder, at højre spor er spærret.

Hændelsen er sket i nordgående retning ved Haderslev, mellem serviceanlæg Ustrup Øst og afkørsel 68 mod Vojens, oplyser Vejdirektoratet ved 7.30-tiden.

Politi og redningsmandskab er tilkaldt.

Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet ikke afsluttet før kl. 8.

Det er anden gang, at der onsdag morgen sker et uheld i den sydligste del af Jylland. Tidligere på morgenen kørte en lastbil af vejen i det glatte føre. Læs mere om det her

Opdateres...