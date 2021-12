Fredag aften trak en 26-årig syrer en 33 centimeter lang kokkekniv, fordi han blev vred over, at tre beboere på det asylcenter, hvor han boede, klagede over høj musik.

Han blev så vred, at han ifølge øjenvidner fremsatte dødstrusler.

Mere nøjagtigt skulle han have sagt: ‘I will fucking kill you’ samtidig med, at han satte kniven ind på halsen på en af beboerne og efterfølgende fægtede med kniven.

Det skriver TV Midtvest.

Den grove opførsel betød, at den 26-årige mand lørdag blev idømt fire ugers varetægtsfængsling for at have truet de tre beboere på Asylcenter Holstebro og overtrådt knivloven.

Han nægter sig skyldig i sigtelserne og har kæret kendelsen til landsretten.

Under grundlovsforhøret ved retten i Herning kom det frem, at den 26-årige syrer blev udvist af Vestre Landsret i oktober 2020 for at have overtrådt knivlovens paragraf 1.

Han fik dengang indrejseforbud i seks år.

Alligevel bor han altså stadig på Asylcenter Holstebro, hvor han har boet siden 14. december 2020.

Ifølge Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede, er det ikke i orden, at en udvist person kan færdes i et almindeligt lokalsamfund.

Det siger han til TV Midtvest.

»Hvis man er kriminel og udvist af Danmark, så skal man være afsondret, og det er man på udrejsecenteret Kærshovedgård, sådan som reglerne er nu,« siger ordføreren, der mener, der er behov for, at ministeren ser på sager af denne karakter.