En 37-årig iraner, som siden 2013 har været på tålt ophold i Danmark, er blevet kendt skyldig i at have voldtaget en kvinde på rutebilstationen i Aarhus en sommermorgen i år.

Kvinden afgav ikke samtykke, da hun var ude af stand til det.

Det har domsmandsretten i Aarhus fredag afgjort. Manden idømmes et år og to måneders fængsel samt udvisning af Danmark med et indrejseforbud på 12 år.

Det betyder, at han er nu udvist for anden gang.

Tilbage i 2018 blev han nemlig allerede udvist første gang efter at have modtaget en dom på fire års fængsel. Problemet var bare, at udvisningen af ham dengang ikke kunne effektueres af den danske stat, og han forlod derfor aldrig landet.

Spørgsmålet er derfor nu, om han denne gang reelt set vil blive udvist og sendt tilbage til Iran, hvor han er født. Det vender vi tilbage til.

Tålt ophold Hvis man som udvist person er i risiko for forfølgelse i sit hjemland, kan man ikke udsendes, men ender i stedet på såkaldt tålt ophold i Danmark.

Man kan desuden komme på tålt ophold, hvis man i hjemlandet eller i udlandet har begået en forbrydelse, som er så alvorlig, at man bliver udelukket fra beskyttelse og mister retten til at blive anerkendt som flygtning, men hvor man stadig risikerer forfølgelse i hjemlandet og derfor ikke kan sendes tilbage.

Et menneske, som på den ene side ikke kan få asyl i Danmark på grund af sådan kriminalitet, men på den anden side heller ikke kan udsendes af Danmark på grund af risiko for forfølgelse i hjemlandet, er på såkaldt tålt ophold.

Personer på tålt ophold får ikke en opholdstilladelse, kan ikke frit vælge hvor de vil bo, har ikke ret til at arbejde og vil være forsørget af Udlændingestyrelsen. Typisk vil de blive pålagt at bo på Kærshovedgård og vil skulle melde sig dagligt eller ugentligt hos politiet. Kilde: Dansk Flygtningehjælp

Gennem hele sagen har manden nægtet sig skyldig i både voldtægten, som han var tiltalt for, samt at han skulle have stjålet 600 kroner fra kvinden bagefter. I retten forklarede han, at han mødte kvinden aftenen forinden i forbindelse med, at hun ville købe kokain af ham.

Senere på natten kontaktede hun ham igen for at købe mere, og han mødtes med hende ved politigården, hvorefter de gik ned på rutebilstationen, hvor salget udviklede sig til kysseri, og at de gnubbede sig mod hinanden.

Ifølge ham havde hun hele aftenen lagt op til ham ved at kysse og kramme ham. Derfor var hans opfattelse også, at hun havde lyst.

Denne forklaring tilsidesatte retten dog som utroværdig.

Anklager Rasmus Thisted fortæller, at retten i sin afgørelse blandt andet lagde vægt på den videoovervågning, som politiet har fra venteværelset på rutebilstationen, hvor man kan se, at der bliver lavet samlejebevægelser, samt de forklaringer, der er blevet afgivet i retten.

»Det er det - sammen med det sæd - man har fundet på hendes kjole og de andre forklaringer i øvrigt, som primært ligger til grund for afgørelsen,« siger han.

I anklageskriftet i sagen står der, at kvinden på grund af træthed, beruselse og påvirkning af euforiserende stoffer ikke var i stand til at modsætte sig eller afgive samtykke til samlejet. Det blev også rettens konklusion.

Rasmus Thisted argumenterede under sin procedure for netop et år og to måneders fængsel til manden, og han er derfor tilfreds med dommen.

»Jeg er godt tilfreds med, at retten har vurderet beviserne i sagen, ligesom jeg selv har gjort, og fundet det bevist, at han er skyldig i de forhold, som jeg har rejst tiltale i, og at de har fundet frem til den straf, som jeg også mener er den rigtige i overensstemmelse med praksis på området,« siger han til B.T. Aarhus.

Foruden den tiltalte har den forurettede kvinde og den tiltaltes kæreste også vidnet i sagen. Den forurettede kvindes forklaring blev afgivet bag lukkede dørere, og presse kunne derfor ikke høre den.

Anklagemyndigheden oplyste dog i retten, at kvinden i første omgang kun anmeldte manden for at have stjålet 600 kroner fra hende på rutebilstationen. Først 13 dage efter anmeldelsen og episode fandt hun nemlig ud af, at hun var blevet voldtaget, i det hun ikke havde samtykket.

Det skete efter, at politiet kontaktede hende på baggrund af videoovervågningsmateriale fra venteværelse, og spurgte hende, om hun var bekendt med, at de havde haft samleje.

Det var hun ikke, og derfor anmeldte hun ham den 26. august for voldtægt. Selve episoden fandt sted omkring klokken 7.57 om morgenen den 13. august i år.

Den 37-åriges kæreste, som selv sidder fængsel for et andet forhold, mente ligesom den tiltalte ikke, at der kunne have været tale om voldtægt, da hun havde set dem flirte tidligere på aftenen.

Sagen har vakt stor politisk forargelse, da den 37-årige mand allerede i 2008 blev udvist af Danmark i forbindelse med, at han blev dømt fire års fængsel i en anden sag. Problemet er bare, at han dengang aldrig blev udvist.

Den danske stat kunne nemlig ikke effektuere udvisningen af ham, da han i 2013 havde afsonet dommen, og han kom derfor i stedet på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Det skyldes, at han, fordi hans forældre var politisk flygtninge, er statsløs og derfor risikerer at blive forfulgt, hvis han rejser tilbage til Iran.

I snart ti år har han derfor nu levet på tålt ophold i Danmark, og i 2018 kunne han endda med domstolenes velsignelse forlade Udrejsecenter Kærshovedgård.

Manden har boet på det omdiskuterede Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast frem til 2018. Herefter blev hans møde- og opholdspligt ophævet, da det var i strid med retten til bevægelsesfrihed, der er sikret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at opretholde den. Siden 2018 har han derfor frit kunne færdes i det danske samfund, selvom han opholdstilladelse i landet blev ophævet med udvisningen. Foto: Henning Bagger Vis mere Manden har boet på det omdiskuterede Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast frem til 2018. Herefter blev hans møde- og opholdspligt ophævet, da det var i strid med retten til bevægelsesfrihed, der er sikret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at opretholde den. Siden 2018 har han derfor frit kunne færdes i det danske samfund, selvom han opholdstilladelse i landet blev ophævet med udvisningen. Foto: Henning Bagger

Ifølge Rasmus Thisted er det nu op til Hjemrejsesstyrelsen at vurdere, om han i praksis bliver udvist denne gang. Man kan nemlig godt blive udvist mange gange.

»Der kan være forhold i hjemlandet, som gør, at man ikke kan sende folk til det givne sted, men i straffesagen, der kigger vi sådan set bare på, om betingelserne er opfyldt, og hvis betingelserne er opfyldt, så nedlægger vi påstand om det, og så kan du sådan set godt blive udvist mange gange. Og så er det op til andre at finde ud af, hvornår den reelle hjemsendelse kan finde sted,« forklarer han.

Foruden voldtægten og tyveriet blev den 37-årige mand også kendt skyldig i at have kørt narkokørsel i Aarhus midtby flere gange over sommeren. Han fik derfor også frakendt førerretten i syv år. Derudover skal han betale en tillægsbøde på 20.000 kroner og 35.000 kroner i erstatning til den forurettede kvinde.

Den 37-årige modtog dommen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Hjemrejsestyrelsen.