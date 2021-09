Der er lagt op til, at anden retsdag i sagen om den dræbte Eddie bliver markant anderledes end den første.

Her har anklager og de to forsvarer nemlig fokus på den anden tiltalte i drabet, en 46-årig mand fra Sverige.

Modsat sin medtiltalte i sagen, så erkender den 46-årige usømmelig omgang med lig i dagene 9.–11. maj sidste år, da Eddie Karl-Johan Christensen blev dræbt.

Selv afviser han manddrab. Til gengæld mener han, at hans medtiltalte, en 53-årig mand, spiller en langt større hovedrolle i sagen.

Ved fredagens retsdag kom specialanklager Kim Kristensen nemlig med en yderst opsigtsvækkende kommentar, der ikke før var sagt højt.

Kim Kristensen forklarede, at den 46-årige mand og hans kone begge havde fortalt, at det var den 53-årige mand, som i majdagene sidste år skød Eddie.

Hvordan vil du forklare det, spurgte Kim Kristensen den 53-årige i vidneskranken.

»Nu drager du mig ind i nogle spekulationer. Hvis man prøver at reducere sin skyld … Ja, jeg vil ikke spekulere over det. Jeg er skuffet over, jeg sidder her,« forklarede den 53-årige tiltalte, der nægter at have slået Eddie ihjel.

Karina Skou, der forsvarer den 53-årige, fik efterfølgende mulighed for at spørge nærmere ind til ægteparrets forklaring. Hertil responderede den 53-årige, at den 46-årige medtiltalte forsøger at ‘tromle sig over ham’.

»Jeg fik næsten hjerteslag. Han mener jo, det er mig, der har gjort det. Og det er barokt,« lød det fra den 53-årige.

Yderligere om ægteparrets forklaring hørte de tilstedeværende ikke noget om.

Om vi får det torsdag, ved kun anklagere og forsvarer. Ikke desto mindre er der lagt op til, at den 46-årige tiltalte vil give en noget anderledes forklaring end den 53-årige.

Torsdagens retsdag er den anden ud af ni.