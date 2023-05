På få dage er tre medlemmer af Hells Angels blevet smidt ud af klubben.

Dermed indskriver de sig i rækken af mangeårige medlemmer, der de seneste år er blevet kylet på porten.

Fredag i sidste uge beskrev B.T., hvordan en 53-årig var blevet overfaldet af ukendte gerningsmænd.

Det skete samme aften, som han var blevet sortlistet af Hells Angels, hvor han gennem en årrække havde været medlem af den ene af klubbens afdelinger på Amager, kaldet Nomads.

Kommunikationsafdelingen hos Københavns Politi oplyser, at politiet modtog anmeldelse om overfald ved 21-tiden den pågældende dag. På en adresse på det sydvestlige Amager traf betjentene en 53-årig mand, der var blevet udsat for vold. Han blev kørt til behandling på skadestuen.

Politiet har talt med vidner på stedet, og sagen bliver nu efterforsket, herunder også, om den har tilknytning til rocker-/bandemiljøet. Der er ikke foretaget anholdelser. Sagen efterforskes i afdelingen for organiseret kriminalitet, oplyser en kommunikationsmedarbejder til B.T.

Torsdagens udsmidning bunder ifølge oplysningerne i en strid af økonomisk karakter om gæld – påstået eller reel.

Det er velkendt, at særligt rockere fra Nomads-afdelingen er aktive i miljøet omkring Pusher Street – den navnkundige hashgade i hjertet af Christiania.

Den illegale handel med hash- og cannabisprodukter er yderst indbringende. Politiet har tidligere vurderet, at der i forbindelse med Pusher Street årligt omsættes for godt en milliard – en indbringende forretning, som kriminelle gerne vil have del i.

Den omtalte 53-årige nu eksrocker har også været del af miljøet på Christiania.

B.T. erfarer, at yderligere to mangeårige HAere nu er fortid i klubben. Den ene begyndte sin karriere i klubben som medlem af AK81 og deltog i den forbindelse i bandekrigen, der udspandt sig i slutningen af 00erne.

Under krigen lå Hells Angels i åben strid med en række indvandrerbander, og den nu forhenværende rocker blev efterfølgende idømt en lang fængselsstraf for sin rolle under bandekrigen.

Den anden kom i klubben via hashhandlermiljøet i Jægersborggade. Også her har HA-rockere i mange år spillet en toneangivende rolle. Denne rockers exit bunder ifølge kilders indsigt i miljøet i en intern strid, hvor rockeren er beskyldt for urent trav over for andre medlemmer.

B.T. erfarer, at han i ligehed med den 53-årige er smidt ud med status af 'out', der tidligere blev kaldt for 'bad standing'.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere B.T.s oplysninger:



»Generelt kan jeg sige, at vi følger rocker- og bandemiljøet tæt,« siger Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

