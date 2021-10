Det er sjældent rart at få ekskæresten på ufrivilligt besøg.

Således var dette heller ikke tilfældet onsdag for en kvinde i Aarhus Midtby.

Her fik Østjyllands Politi onsdag 17.10 en anmeldelse om, at en 22-årig mand var gået ind i sin ekskærestes lejlighed, hvor han ikke var velkommen.

Det fik en patrulje til at køre til stedet, hvor de hjalp lejlighedens kvindelige beboer med at få manden eskorteret ud, hvorefter han fik besked på, at han ikke skulle kontakte kvinden igen.

Helt så nemt skulle det dog ikke gå for betjentene og kvinden.

Manden protesterede meget voldsomt over bortvisningen og modsatte sig betjentenes forsøg på at eskortere ham væk fra stedet.

Det resulterede i, at den 22-årige råbte adskillige skældsord efter betjentene, og det endte derfor med, at han blev anholdt.

Han er blevet sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.