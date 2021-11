På baggrund af et knivstikkeri i Høje Taastrup søndag er tre unge mænd blevet anholdt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Tre mænd på 18, 21 og 22 år er blevet anholdt mistænkt for at have været involveret i knivstikkeri omkring Cederlunden i Taastrup søndag.

Mændene fremstilles i grundlovsforhør senere mandag, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

To personer blev ramt af knivstik søndag, og blevet hastet til Rigshospitalets Traumeafdeling. En af dem er tilsyneladende en af de nu anholdt.

Den sårede anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør in absentia.

Politiet søger fortsat vidner i sagen.

»Vi arbejder massivt med efterforskningen i dag, og vi opfordrer vidner i sagen om at kontakte os,« siger politikommissær Ole Nielsen.

Det kan både ske døgnet rundt på 43 86 14 48 til Københavns Vestegns Politi eller ude i kvarteret, oplyser Københavns Vestegns Politi.