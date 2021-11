Det var ikke planen, at Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi skulle dø, da de den 23. juli 2020 stak ham med en kniv i låret i forlængelse af en fejlslagen hashhandel.

Det konkluderede retten søndag formiddag, da skyldskendelsen blev læst op i i det store retslokale på Planudan Müllers Vej i Aarhus.

Tre mænd er derfor søndag formiddag blevet frikendt for drabet på Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', der forblødte og døde efter et knivstik i låret.

To af dem er i stedet dømt for grov vold, mens den sidste er frikendt for alle forhold. Han kunne derfor efter skyldskendelsen var læst forlade Retten i Aarhus som en fri mand.

»Det er fordi, de siger, at de skyldige i volden, men det var ikke påregneligt, at nogen ville dø af det, så derfor bliver de frifundet for det og dømt for 245 i stedet,« fortæller forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen til B.T. Aarhus.

Begge mænd er medlem af den kriminelle gruppering Brabrandgruppen, mens Mohammad Al-Zerjawi var medlem af rockergruppen Satudarah.

Derfor mente specialanklager Jesper Rubow også, at der var tale om et sammenstød mellem de to grupperinger på parkeringspladsen, som kunne igangsætte en konflikt mellem dem, og at de derfor ville kunne dømmes efter den særlige bandeparagraf, som gør, at straffen kan hæves med op til det dobbelt.

Det var retten dog ikke enig i.

Retten vurderede, at der var tale om et personopgør på parkeringspladsen og ikke et gruppeopgør. Derfor blev de begge frikendt for den særlige paragraf 81a, som ville have gjort, at de kunne få op til 18 års fængsel.

Forventingen er, at der falder dom søndag eftermiddag.

Jesper Rubow mener, at de to mænd på henholdvist 22 og 26 år skal idømmes den højste straf, som kan gives for grov vold samt et opholdsforbud i Aarhus.

»Det er helt op i den øverste ramme af bestemmelsen, som vi skal, så det vil sige 5-6 års fængsel,« lød det fra ham efter at skyldkendelsen var blevet læst op af dommeren.

Opdateres …