»Da han trækker den, så svinger jeg bare ud efter ham.«

Ordene kommer fra en 22-årig mand fra Brabrand, som har erkendt, at det var ham, som stak to af de fire forurettede med en kniv på parkeringspladsen ved Lenesvej 25 natten til den 23. juli 2020.

»Jeg ville forskrække ham, for at han skulle slippe pistolen,« lød det fra ham, da han under sin forklaring i Retten i Aarhus blev spurgt om, hvordan knivstikkeriet startede.

Han er sammen med tre andre mænd og flere endnu ukendte gerningsmænd tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og flere voldelige overfald den 23. juli 2020 i Brabrand.

Den ene er mændene er dog udskilt af sagen, da han fortsat er internationalt efterlyst.

De to andre, nægter sig skyldig i alle forholdene, mens han erkender nogle af dem - blandt andet to af de voldelige overfald på parkeringspladsen.

Han nægter dog at have noget med drabet på 42-årige Mohammad Al-Zerjaw at gøre.

Han forklaring er dog modstridende med den vidneforklaring, som vi tirsdag hørte fra et af ofrene.

Sagen kort Fire mænd er tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og to voldelige overfald mod fire andre den 23. juli 2020.

De nægter sig alle skyldige.

Anklagemyndigheden mener, at de fire personer tilhører Brabrandgruppen, mens den nu dræbte, Mohammad Al-Zerjawi, tilhørte rockergruppen Saturdarah, hvor han var lærling på drabstidspunktet.

En af de fire tiltalte mænd er fortsat efterlyst, og han er derfor blevet udskilt af sagen. Hvis han på et senere tidspunkt bliver anholdt skal der køres en separat sag mod ham.

De andre tiltalte i sagen er tre mænd på henholdsvis 22, 26 og 27 år.

Episoden, de er tiltalt for, fandt sted forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev en mand stukket med en kniv i låret og døde. En anden mand blev stukket adskillige gange i skulder, arm, ben og snittet i ansigtet, mens en tredje mand blev stukket flere gange i benet og håndfladen.

Anklagemyndigheden mener, at sammenstødet skyldes en hashhandel mellem de to grupperinger, som gik galt, fordi den afdøde blev snydt.

Ifølge ofrets forklaring var det den 22-årige, som startede konflikten på parkeringspladsen, da han pludselig stak ham i benet, mens de sad i den bil, som de sammen var ankommet i.

Den 22-åriges billede af forløbet var markant anderledes.

Han forklarede i retten, at han handlede i selvforsvar, da han pludselig så en af mændene fra Skive med en pistol i hånden udenfor bilen, hvilket gjorde ham nervøs og bange.

»Man går i chok og så meget i panik,« lød det fra ham.

Derfor angreb han ofret med kniven og stak ham i skulderne. Igen og igen, hvorefter to af ofrene, ifølge ham, overmandede ham, og de skiftetvis stak ham med en skruetrækker, mens han stak tilbage med kniven.

Den 42-årige Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', mistede livet ved det uhyggelige og voldelige sammenstød mellem to kriminelle grupperinger på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand 23. juli 2020. Vis mere Den 42-årige Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', mistede livet ved det uhyggelige og voldelige sammenstød mellem to kriminelle grupperinger på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand 23. juli 2020.

En kniv, som havde han fundet i Mohammad Al-Zerjaws bil, som de sammen ankom i, da han havde set et af ofrene putte noget ned i sine bokseshorts, som han syntes lignede en pistol.

Ifølge ham stoppede slagsmålet, som flere maskerede mænd ligeledes var ankommet til, først da det gik op for folk, at Mohammad Al-Zerjaw var ved at dø.

Han vidste ikke, hvad formålet var med at tage hen til parkeringspladsen, lød hans forklaring i retten.