»Det var først anden gang, jeg blev stukket, at jeg forstod det.«

Sådan lød det tirsdag formiddag fra den mørkhårede mand med skæg, som tog plads i vidneskranken i retten på Paludan Müllers Vej i Aarhus.

Sammen med tre andre var han natten til 23. juli 2020 offer for et voldsomt overfaldt ved Lenesvej i Brabrand, som endte med, at hans ven Satudarah-læringen Mohammad Al-Zerjaw, der var kendt under tilnavnet 'Frisør Mudi', blev dræbt med et knivstik i låret.

Selv blev han stukket flere gange i både benet og håndfladen, forklarede han i retten.

»Vi sad i bilen, og så kunne jeg se over på skolen, at der blev tændt lys. Der var sensorer.«

Kort efter er han blevet stukket med kniv af manden, der sad ved siden af ham i bilen.

»Så kunne jeg se, at der var en, som prikkede på mit ben, og så opdager jeg, at jeg bliver stukket,« forklarede han, hvorefter han udpegede manden, som han mener, overfaldt ham med både slag og stik.

Han sad få meter fra ham i retten. En 22-årig mand, som sammen med to andre lige nu sidder på anklagebænken tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og de voldelige overfald, der kostede 'Frisør Mudi ' livet den sommeraften i 2020. Alle tre tiltalte nægter sig skyldige.

Ifølge ofret sad den 22-årige og ham ved siden af hinanden på bagsædet i samme bil, da overfaldet pludselig skete.

Det vil sige i den nu afdøde Mohammad Al-Zerjaws BMW, som han selv kørte til gerningsstedet. På forsædet sad ligeledes den 27-årige, som også er tiltalt i sagen.

Planen var angiveligt, at mændene skulle hjælpe ofrene som kommer fra Skive med at få styr på en hashhandel, som var gået galt.

Men det mislykkedes i den grad, da den 22-årige og 27-årige, som begge sad i bilen med dagens vidne og 'Frisør Mudi', gik til angreb med en række maskerede mænd på parkeringspladsern ved Lenesvej i Brabrand.

»Vi lå i blod, og det var mørkt,« lød det fra ofret, der tirsdag vidnede.

Ifølge politiet tilhører den 22-årige Brabrandgruppen ligesom de to andre, som lige nu sidder på anklagebænken i sagen.

De to andre er henholdvist 26 og 27 år og har begge afgivet deres forklaring, men da der er modtaget nye oplysninger i sagen fra den krypterede kommunikatonstjeneste SKY ECC, har den 22-årige endnu ikke afgivet sin.

Det er fortsat uvist, hvornår det sker.

Flere af ofrene fortæller dog enstemmigt, at de har set ham føre en kniv under overfaldet.