Et opgør mellem to bandegrupperinger placeret i og omkring Vollsmose har ulmet i flere måneder.

Optøjer, slåskampe, biljagter, trusler, knivstik og skyderier.

Det har i en periode været mere eller mindre hverdag i boligområdet, hvor der bor omkring 10.000 mennesker.

De mange opgør og brugen af våben ledte derfor til, at Fyns Politi 9. november 2021 indførte en såkaldt visitationszone i områderne Vollsmose og Korsløkke.

Synes du, at det er godt, at politiet har ophævet visitationszonen?

En zone, som nåede at blive forlænget hele seks gange, inden den altså tirsdag i denne fik sit udløb. I hvert fald for nu.

Skal man tolke ophævningen af visitationszonen, som om den verserende konflikt i området nu er under kontrol?

»Ja, det kan man i og for sig godt sige. Men der skal samtidig ikke meget til, at der opstår en situation, som får konflikten til at blusse op igen. Det ved man aldrig, og det er de vilkår, vi arbejder under,« fortæller Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, og tilføjer:

»Derfor er det vigtigt at slå fast, at hvis konflikten blusser op igen, så kan en visitationszone meget let komme på tale igen.«

Gennem tre måneder har man løbende kunnet læse om politiets mange fund og udrykninger til episoder i området.

Der er da heller ikke ligefrem tale om bagateller.

Antallet af våben, som politiet har kunnet konfiskere som følge af visitationszonen, er omfattende:

Der er som minimum fundet 62 knive i perioden.

Der er konfiskeret ti peberspray, seks skydevåben, ammunition og 15 slagvåben som for eksempel baseballbats.

Politiet har desuden fundet tre økser, en hakke, en skruetrækker og sågar en motorsav.

Hvad er en visitationszone? En visitationszone betyder, at politiet i den pågældende zone frit kan visitere folk med henblik på at kontrollere for eventuelle våben. Politiet kan altså visitere alle personer eller køretøjer i området uden at have en begrundet mistanke. Kilde: Fyns Politi.

På tre måneder har beboerne i området været vidne til flere optøjer, biljagter både i og uden for Vollsmose, to knivstikkerier, fem forskellige skudepisoder og seks tilfælde, hvor der er truet med skydevåben.

Men de seneste to uger er der altså ifølge politiet faldet ro på.

Her er der kun fundet én kniv og ét slagvåben, fortæller vicepolitiinspektøren, der samtidig fremhæver, at der heller ikke har været nogen optøjer.

»En visitationszone er et meget voldsomt indgreb, som rammer alle – også almindelige mennesker. Det er et redskab, man benytter, når det er nødvendigt. Men lige så snart en konflikt har lagt sig, så er det også vigtigt at fjerne zonen igen,« siger Jesper Weimar Pedersen.

For almindelige mennesker har visitationszonen betydet en ekstra tryghed. Fjerner man ikke bare den tryghed nu?

»Trygheden i området er uden tvivl et stort fokusområde for politiet, og det har det hele tiden været. Politiet kommer derfor fortsat til at være synlige i området, og vi følger naturligvis også situationen tæt. Og skulle det blive nødvendigt, så vil visitationszonen igen kunne tages i brug,« siger vicepolitiinspektøren og fortsætter:

»Det er ikke et værktøj, der indføres bare for et syns skyld. Det virker rent faktisk.«

»Vores erfaringer viser også, at de involverede i konflikten ikke bryder sig om visitationszonen, fordi den vanskeliggør deres gøren i høj grad,« afslutter Jesper Weimar Pedersen.