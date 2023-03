Lyt til artiklen

En sommerdag i 2017 modtog politiet en anmeldelse fra en teenagepige. Hun var blevet overfaldet af sin kæreste, sagde hun. Han havde taget kvælertag på hende. Skubbet hende. Sagt, at han ville »æde hende op indefra.«

Men der gik ikke længe, før hun trak sin anmeldelse tilbage.

Mandag formiddag indtog den unge kvinde så vidneskranken i Retten i Nykøbing Falster. Rystende og grædende.

Som det første bad hun om, at hendes ekskæreste og hans familiemedlemmer, der alle sidder på anklagebænken i en grusom sag, forlod lokalet, før hun afgav forklaring.

»Jeg kan ikke se på dem imens. Jeg har svært ved overhovedet at tale,« sagde hun, før det uden protester blev besluttet, at de tiltalte måtte følge hendes forklaring fra et tilstødende lokale.

Kvinden er en af i alt fem, som ifølge sagens anklageskrift blev udsat for rædsler af to brødre på 25 og 32 samt deres 54-årige mor.

Den yngste bror er tiltalt for at have udsat to kærester for grov mishandling. Den ældste for at have udsat tre kærester for blandt andet voldtægt. Og moren for at have opildnet til mishandling af en af kæresterne og for at have stukket en anden en lussing.

Alle nægter de sig skyldige.

Kvinden, der mandag vidnede, var i første halvår af 2017 kærester med den 25-årige mand. De første par måneder var lykkelige, fortalte hun i retten.

»I starten var det godt, men så blev det skænderier hver dag. Skubben og trusler. Det var meget turbulent. Jeg blev skubbet ind i skabe, kastet ned i sengen og taget fat i. Han kastede også ting efter mig.«

»Jeg vil skyde på, at det skete tre til fire gange om ugen. Den sidste uge var det hver dag med skænderier og skub og tagen fat i.«

Mange af detaljerne har hun ifølge eget udsagn fortrængt. Fordi det var hårdt at opleve. Og fordi det er så mange år siden nu.

Hun kan derfor heller ikke huske, hvad de konkret diskuterede. Og hvem der startede de forskellige skænderier. Men hun medgav, at hun selv havde et stort temperament og derfor også havde startet nogle af diskussionerne.

Af og til efterlod overfaldene ifølge kvinden mærker på hendes arme og ryg. Men så tog hun en langærmet trøje på. Hun talte ikke med nogen om det. Holdt det bare for sig selv.

28. juni 2017 kulminerede volden ifølge kvinden.

»Da vi gik fra hinanden, kan jeg huske, at han kastede mig ned i sengen, holdt mig nede i armene, kvalte mig og trykkede til, og så sagde han: ‘Jeg æder dig indefra, din lille luder.'«

Kvindens mor ankom undervejs til den 25-åriges families hjem efter at have hørt, at datteren var i knibe.

»Der var råben og skrigen og tumlen. Jeg kunne høre det fra dem begge. Jeg så, at de nærmest stod og sloges. De stod og vred i hinanden. Jeg rev hende til mig.«

»Jeg havde kun én ting i hovedet, og det var mit barn. Jeg lagde ikke mærke til omgivelserne.«

Mor og datters forhold var forinden gået skævt, fortalte de begge i retten. Ifølge datteren skyldtes det blandt andet kæresten, der havde skabt splid imellem dem.

Ikke desto mindre var moren meget bekymret for sin datter, sagde hun flere gange i retten:

»Det var ikke et sundt forhold, hun var i. Med de diskussioner og det, der foregik, var jeg nødt til at gøre noget for at hjælpe min datter.«

Den dag, den unge kvinde og manden gik fra hinanden, tog hun efterfølgende på skadestuen, hvor det blev konstateret, at hun havde flere mærker. I samme forbindelse blev politiet involveret.

»Jeg lavede anmeldelsen, fordi jeg ikke syntes, det var i orden. Men jeg ville ikke alligevel. Jeg ville passe på min mor. Jeg sagde til politiet, at jeg ikke havde lyst til at gå det igennem. At jeg hellere bare ville væk,« fortalte kvinden blandt andet i retten. Uddybede så:

»Jeg var bange for, hvad der ville ske med min mor. Jeg var bange for, at de (familien, red.) ville gøre min mor noget. Det var en frygt, jeg sad med.«

Dermed blev anmeldelsen trukket tilbage og sagen lukket. Men da familien i sommeren 2022 kom i politiets søgelys, blev kvinden atter kontaktet og spurgt, om hun ville anmelde:

»Jeg har anmeldt igen, fordi jeg ikke synes, det skal gå ud over flere.«

Også kvindens veninde er en del af sagen. Hun har ligeledes tidligere været kærester med den 25-årige. Også hun skulle være blevet udsat for grov mishandling fra hans hånd.

I anklageskriftet lyder det, at han i godt et år tæskede hende. I perioder skulle hun dagligt være blevet stukket lussinger, sparket og nikket skaller.

Og så lyder det i anklageskriftet, at han skulle have slået hende på ryggen med golfkøller og smadret hendes knæ med en kødhammer – samt udsat hende for psykisk vold.

Da manden tidligere i retssagen afgav forklaring, fortalte han, at det var kvinderne – ikke ham – der var de aggressive og voldelige.

Mandagens retsdag var nummer fire i rækken. I alt er der afsat ti dage til sagen, der bliver ført med nævninge. Går alt efter planen, falder der dom i juni.

