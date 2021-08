I Aalborg havde en 36-årig sat sig for at begå indbrud. Men det gik ikke helt som planlagt.

Det skriver anklagemyndigheden i Nordjylland på Twitter.

Beskeden kom ud 26. august, hvor en mand angiveligt skulle være brudt ind i en bil og kørt afsted.

Dog nåede indbrudstyven ikke langt, da han af ukendte årsager valgte at slå øjnene i under køreturen og tage sig en lur i den stjålne bil.

Det endte med, at manden gik i stå i Limfjordstunnelen, hvilket kan tænkes at have været til fare for de øvrige trafikanter.

Hverken manden eller andre meldes at være kommet til skade.

Den 36-årige er efterfølgende blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Foreløbigt frem til den 16. september.