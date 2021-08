En eksplosiv lydfil åbner Morten Messerschmidt-sagen på ny.

Det sker bare knap to uger efter, at Morten Messerschmidt blev fundet skyldig i svig med EU-midler og dokumentfalskneri i forbindelse med en MELD-konference og idømt en betinget fængselsstraf på seks måneder. Som Morten Messerschmidt senere har anket.

Det skriver Berlingske, som er kommet i besiddelse af den omtalte lydfil, som du kan lytte til i Berlingskes artikel.

I den hidtil ukendte lydfil fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen 2015 afsløres det, at der tilsyneladende blev afviklet et EU-seminar under gruppemødet, og det rejser spørgsmål om DF-ledelsens vidneforklaringer i retten.

Morgen Messerschmidt dømt. Ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel Meld-sagen Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Morgen Messerschmidt dømt. Ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel Meld-sagen Foto: Niels Ahlmann Olesen

I den lidt mere end ti minutter lange lydfil, som er optaget 5. august 2015, den tredje og sidste dag på sommergruppemødet, kan man høre Morten Messerschmidt holde et oplæg om arbejdet i Europa-Parlamentet. I klippet optræder andre DF-politikere herunder Peter Skaarup.

Oplægget fra Morten Messerschmidt starter ud med de fire DF'er i EUs arbejde i Bruxelles, deres samarbejde med udenlandske politikere og partier, inden Morten Messerschmidt på et tidspunkt siger:

»Og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti.«

Den bemærkning er dermed første konkrete bevis på, at et sådant seminar rent faktisk fandt sted på DFs sommergruppemøde, og bemærkningen rejser dermed spørgsmål om, hvorvidt gruppeformand og retsordfører Peter Skaarup har talt usandt, når han ved retten i Lyngby slog fast, at han ikke var bekendt med, at der fandt en EU-konference sted.

Peter Skaarup (DF) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Peter Skaarup (DF) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

For i retten forklarede Peter Skaarup, at han ikke havde en MELD-konference på tapetet de tre dage.

Det er endnu uvist, om den hemmelige lydfil vil have stor betydning for ankesagen, men det vil forventeligt blive et centralt og nyt bevis for Dansk Folkepartis næstformand i den ankesag.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få et interview med Peter Skaarup, men via partiets pressechef skriver han følgende.

»Det er kun godt, hvis der kommer nye oplysninger frem, som kan indgå i landsrettens arbejde og medvirker til, at Morten Messerschmidts sag får et andet resultat. Jo flere nye informationer, der kan understøtte Mortens sag, desto bedre.«

Derimod skriver Morten Messerschmidt i en sms til Berlingske, at det kaster lys over, hvad der virkelig skete under det møde.