To mænd stak af fra Renbæk Fængsel i slutningen af april.

B.T. har tidligere beskrevet flugten som ren Olsen Banden-karakter.

De to fanger flygtede fra fængslet ved at banke hul i loftet, kravle ud gennem taget og forcere to hegn.

Men nu er den ene anholdt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen foregik udramatisk på en restauration i Odense. Den 19-årige skal nu fortsætte afsoningen, ligesom han er sigtet for undvigelsen.

Den 24-årig mand, der flygtede fra arresten sammen med den 19-årige, er fortsat på fri fod og er eftersøgt.

Syd- og Sønderjyllands Politi samarbejder med landets øvrige politikredse i forbindelse med den fortsatte eftersøgning.

Ifølge B.T.s kilder flygtede de to indsatte efter alt at dømme midt om natten 27. april, men det præcise tidspunkt er ikke officielt slået fast.

Begge personer er dømt for alvorlig kriminalitet. Den ene af dem er dømt for røveri og er medlem af bandegrupperingen NBV, som holder til i Odense og i flere måneder har været involveret i en voldsom konflikt med knivstikkerier og skudepisoder.

Den anden flugtfange er dømt for blandt andet tyveri, ulovlig tvang, vold og overtrædelse af knivloven.

De to fanger boede i hver sin celle på et lukket afsnit i Renbæk Fængsel, som ellers er et åbent fængsel.

De lavede begge hul i loftet i deres celler. De kravlede igennem hullerne, fortsatte via loftet og ud gennem et hul i taget. Så passerede de to hegn, der omkranser fængslet.

Det første hegn er de med stor sandsynlige kravlet over. Det næste hegn er seks meter højt og klatresikret, men der var klippet et hul i hegnet, som de kunne flygte videre igennem.