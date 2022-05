To fangeflugter på blot ét døgn. I slutningen af april forsvandt hele fire indsatte sporløst fra to danske fængsler.

Den ene fangeflugt lyder som taget ud af en 'Olsen-banden'-film.

I slutningen af april flygtede to fanger fra Renbæk Fængsel ved at banke hul i loftet, kravle ud gennem taget og forcere to hegn.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen til B.T. og bekræftes af Kriminalforsorgen i en redegørelse om hændelsen.

Ifølge B.T.s kilder flygtede de to indsatte efter alt at dømme midt om natten den 27. april, men det præcise tidspunkt er ikke officielt slået fast.

Begge personer er dømt for alvorlig kriminalitet. Den ene af dem er dømt for røveri og er medlem af bandegrupperingen NBV, som holder til i Odense og i flere måneder har været involveret i en voldsom konflikt med knivstikkerier og skudepisoder.

Den anden flugtfange er dømt for blandt andet tyveri, ulovlig tvang, vold og overtrædelse af knivloven.

De to fanger boede i hver deres celle på et lukket afsnit i Renbæk Fængsel, som ellers er et åbent fængsel. De havde begge lavet hul i loftet i deres celler.

Da de var kravlet gennem hullerne, fortsatte de via loftet og ud gennem et hul i taget. Så passerede de to hegn, der omkranser fængslet.

Det første hegn er de med stor sandsynlige kravlet over. Det næste hegn er seks meter højt og klatresikret, men der var klippet et hul i hegnet, som de kunne flygte videre igennem.

Ifølge Kriminalforsorgen var hullet i hegnet bukket op på den udvendige side, og vurderingen er, at de fik hjælp af nogen udefra.

Først sent næste morgen opdagede fængselsbetjentene, at de to indsatte var væk. Der blev slået alarm til politiet, som satte en eftersøgning i gang.

Det er fortsat en gåde, hvordan det lykkedes de to indsatte at banke hul i loftet, kravle ud gennem taget og passere et hegn med sikkerhedscensorer uden at blive opdaget.

Ifølge Kriminalforsorgen har man efter flugten set overvågning igennem, og det fremgår, at der klokken 02.14 var rystelser i hegnet.

På det tidspunkt blev den såkaldte perimeteralarm aktiveret. Den slags alarm bliver aktiveret, når der er bevægelse i hegnet, og så drejer kameraovervågningen over mod området.

Men på mystisk vis kunne vagten ikke se nogen personer på overvågningen, da alarmen gik. Ifølge B.T.s oplysninger er de indsatte heller ikke fanget på kamera på andre tidspunkter i løbet af natten.

Kriminalforsorgen kan ikke med sikkerhed fastslå det præcise flugttidspunkt og oplyser, at det kan være sket i et bredt spænd på 13 timer mellem klokken 20 om aftenen og klokken 9.15 om morgenen, hvor man konstaterede, at de var væk.

Begge indsatte er fortsat på fri fod. Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, om man arbejder ud fra en hypotese om, at de endnu er i landet eller er stukket af til udlandet.

Få timer før de to indsatte flygtede fra Renbæk Fængsel, var to andre indsatte flygtet fra Sønder Omme Fængsels arrestafdeling.

De hoppede over hegnet på en gårdtur den 26. april klokken cirka 18.15 og er også fortsat på fri fod.

De to indsatte har lange fængselsstraffe bag sig, og den ene var sågar dømt for en tidligere fangeflugt og havde også forsøgt at flygte fra arresten i begyndelsen af april.

Sønder Omme Fængsel er et åbent fængsel, hvor der er etableret lukkede arrestpladser.

Der var truffet beslutning om, at begge indsatte skulle have været flyttet til lukkede fængsler med højere sikkerhed, men flytningerne var endnu ikke gået igennem på grund af pladsmangel i de andre fængsler.

Kriminalforsorgen konstaterer, at der er »begået meget beklagelige fejl i forbindelse med sagen«.

I kølvandet på fangeflugterne vil Kriminalforsorgen iværksætte flere tiltag for at forbedre sikkerheden.

Blandt andet vil man nu lave en gennemgang af Kriminalforsorgens bygninger samt tjekke, om sikkerheden er god nok på gårdtursarealer, og om der er nok kameraer og alarmer.

Derudover vil Kriminalforsorgen fremskynde et allerede planlagt eftersyn af, om de forskellige typer af indsatte er placeret i tilstrækkeligt sikrede institutioner.

Gennem de seneste ti år er flere end 100 personer flygtet fra lukkede fængsler og arresthuse i Danmark, viser tal fra Kriminalforsorgen.

En af de spektakulære og alvorlige fangeflugter skete i 2020, da den drabsdømte livstidsfange Peter Madsen truede sig ud af Herstedvester Fængsel med noget, der lignede en pistol og et bombebælte.

I 2018 flygtede en terrormistænkt mand fra Vestre Fængsel ved at bytte identitet med en gæst, der havde besøgt ham.