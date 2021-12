To sømænd er blevet anholdt efter en dødsulykke i Østersøen, som fandt sted natten til mandag.

Det skriver den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

De to sømænd fra skibet Scot Carrier er nu blevet varetægtsfængslet i Sverige og er sigtet for uagtsomt manddrab, groft sødrukkenskab og groft uagtsomhed i søtrafik, med omstændighederne at have påsejlet et dansk skib nord for Bornholm.

Ombord på det danske skib var der blandt andet to danske mænd, og en er fundet omkommet, mens den anden fortsat er savnet.

Ulykken skal være sket vest for Bornholm.

De to fængslede er en britisk statsborger født i 1991 og en kroatisk statsborger fra 1965.

Det i starten intensive redningsarbejde blev hæmmet af mørket i løbet af natten og den tidlige morgen. Da det først var lyst, lå en tyk tåge over vandet. Vandet siges at være meget koldt.

Under redningsoperationen skulle der være hørt skrig fra vandet.

Redningstjenesten fortsætter eftersøgningen med et dyk inde i det kæntrede skib.

»Vores vurderinger er, at der stadig er nogen i førerhuset,« lød det fra indsatsleder Johan Nilsson.

