De er blevet solgt i hele landet og er en af danskernes favoritter.

Men nu bliver et større parti af burgerboller og hotdogbrød tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tilbagekaldelsen sker efter, at man har fundet mug i produkterne.

Der er dog ikke tale om samtlige typer burgerboller og hotdogbrød. Helt specifikt er der tale om Coop's fuldkorns burgerboller og Coop's hotdogbrød, som er produceret af virksomheden Mette Munk A/S.

Brødtyperne er blevet solgt over hele landet og er specifikt solgt i disse butikker: Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Coop 365 i hele landet samt på Coop.dk MAD.

Det er virksomheden selv, som har konstateret, at der er risiko for mug i produkterne.

Mugdannelse betyder, at produkterne er uegnede som fødevarer.

På grund af risikoen for mug råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.