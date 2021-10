En stjålen computer fra et gymnasium viste sig at lede til en noget større gevinst for København Politiet i fredags.

Og det var en computerens GPS-sporing der ledte politiet på rette vej.

Den ledte nærmere bestemt til Emdrupvej, hvor politiets patruljer fik anholdt to mænd.

Den ene bar på en pose med hele ni computere fra samme gymnasium. Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Og det har nu ført til en sigtelse af de to mænd.

De er begge sigtet for hæleri.

Den ene er udenlandsk statsborger og er i weekenden blev varetægtsfængslet i 17 dage.

Han har nemlig overtrådt sit indrejseforbud.