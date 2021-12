Et tragisk færdselsuheld i Hammel nordvest for Aarhus betød tirsdag, at en 84-årig kvinde mistede livet.

Ulykken skete på Viborgvej. Den 84-årige kvinde var passager i en personbil, der kørte sammen med en traktor.

Føreren af bilen, en 80-årig mand, blev fløjet til Skejby Sygehus i helikopter. Onsdag morgen oplyser Østjyllands Politi, at manden er indlagt i kritisk tilstand.

»Manden er i kritisk tilstand, mere kan vi ikke sige om hans helbred,« siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager til B.T.

Tidligere samme dag tirsdag formiddag skete der også et alvorligt trafikuheld på Rute 451 Oddervej ved Malling.

Oddervej var spærret på grund af uheldet, hvor den 39-årige man kom alvorligt til skade. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Oddervej var spærret på grund af uheldet, hvor den 39-årige man kom alvorligt til skade. Foto: Presse-fotos.dk

Ifølge Østjyllands Politi var en varebil og en personbil kørt frontalt sammen. En 39-årig mand fra den sydlige del af Aarhus Kommune kom alvorligt til skade.

Den 39-årige mand blev ligeledes hentet i en lægehelikopter og fløjet til sygehuset. Onsdag morgen oplyser politiet, at han også er indlagt i kritisk tilstand.

Efter begge ulykker blev en bilinspektør tilkaldt til stedet. Sammenstødet, hvor den 80-årige kvinde omkom, skete i traktorens kørebane. Det er endnu ikke klargjort, hvorfor bilen med den 84-årige kvinde og 80-årige mand var kommet over i den modkørende kørebane.

Politiet afventer ligeledes bilinspektørens rapport, før de kan sige yderligere om, hvordan ulykken på Oddervej ved Malling skete.

De tilskadekomnes pårørende er underrettet.