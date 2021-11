Hvad, man kan antage var en bytur, endte for to kvinder i Aarhus i detentionen. Den ene er nu sigtet for vold og den anden for vold mod tjenestemand.

Det hele begyndte ved 5.30-tiden ved Kaffe & Cocktails i Rosensgade.

Her stod den ene kvinde på 31 år. Hun var blevet bortvist fra cafeen Pustervig 50 meter væk, og det var hun alt andet end tilfreds med. Derfor endte hun med at slå dørmanden i hovedet to gange, før hun kastede sin mobiltelefon i hovedet på ham.

Dørmanden fik en flænge i øjenbrynet og en skade på næsen.

Det fik personalet til at tilkalde politiet, der blev mødt af den anden kvinde - formentlig var de to veninder - som først forsøgte at komme i slagsmål med folk i nærheden og dernæst sparkede betjentene, da de tog fat i hende.

Da den 27-årige veninde modsatte sig de to betjentes forsøg på at anholde hende og forsøgte at stoppe dem i at anholde den 31-årige, så er hun også sigtet for det.

Politiet tog derfor de to kvinder med sig, og de kunne sove branderten ud i detentionen, før de søndag blev løsladt.

»De er afhørt, sigtet og løsladt,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Hunniche.