Efter mødet med to mænd følte den unge kvinde sig så skidt tilpas, at hun tog på skadestuen for at få hjælp.

Her viste en urinprøve, at hun var blevet forgiftet med to forskellige slags yderst stærke former for narkotika: amfetamin og metamfetamin.

Sagen er blot en blandt mange anmeldelser om drugging, som B.T. tidligere har kunnet afsløre i disse måneder rammer det københavnske natteliv.

Men til forskel fra mange af de andre sager sidder to mænd i dag varetægtsfængslet for at have drugget den unge kvinde.

De to mænd, der begge til daglig arbejder som direktører, blev anholdt 27. januar af Københavns Politi.

Dagen efter sad de foran en dommer i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her blev de to mænd, der er i midten af 30erne, sigtet for to tilfælde af grov vold, da de to gange inden for en time angivelig hældte euforiserende stoffer i kvindens drink uden hendes viden.

Episoden skulle have fundet sted en helt almindelig råkold tirsdag aften 10. januar på den eksklusive bar i Soho House i Havnegade i det indre København.

Her mødtes de to direktører ifølge politiet med den unge kvinde, som de kendte i forvejen.

Ifølge B.T.s oplysninger er der videoovervågning og fotos fra baren, der har fanget episoden mellem de tre ud på aftenen. Det skulle ligge til grund for, at der er begrundet mistanke om, at de to anholdte har drugget den unge kvinde.

Af sigtelsen fremgår det, at de to mænd to gange inden for en time i minutterne mellem klokken 22.13 og 22.17 og igen mellem klokken 22.54 og 22.58 skulle have hældt stoffer i kvindens drink.

Kort tid efter fik den unge kvinde det så dårligt. Hun følte sig svimmel og utilpas, har hun forklaret politiet.

Ved grundlovsforhøret 28. januar blev der nedlagt navneforbud for de to mænd, hvilket afskærer pressen fra at komme nærmere ind på deres identitet. Samtidig anmodede anklageren også om at få dørene lukket ved grundlovsforhøret. En anmodning, som dommeren imødekom.

Derfor vides det ikke, hvordan de to sigtede direktører forholder sig til sigtelsen.

De to mænds advokater, henholdsvis Tenna Dabelsteen og Kåre Pihlmann, har ligeledes ikke kunnet oplyse, hvordan deres klienter forholder sig til sigtelsen

