Søndag aften anholdt politiet to personer, som havde udvist mistænkelig adfærd ved Arlas mejeri i Holstebro.

Det kan vise sig, at politiet kom på sporet af gerningsmændene bag en uopklaret forbrydelse for to måneder siden.

Det var to rumænske mænd, Midt- og Vestjyllands Politi kunne anholde søndag kort før midnat, skriver TV Midtvest.

Det var en medarbejder, som alarmerede politiet, fordi to lastbiler uden sættevogn kørte ind på mejeriet. Normalt kommer der kun lastbiler med sættevogn.

Hvad rumænerne havde af hensigter på Arla-mejeriet i Holstebro er uvist, men de blev anholdt på grund af den mistænkelige adfærd.

Samtidig kan anholdelserne være et gennembrud i en sag om et større smørtyveri 5. december sidste år.

Her blev intet mindre end 24 ton smør stjålet fra en køleterminal i Herning, og politiet har en mistænke om, at der kan være en sammenhæng mellem de to episoder.

»Dengang blev der taget fingeraftryk på gerningsstedet, men vi havde ingen match. Når vi tager fingeraftryk fra de to mænd, så vil vi selvfølgelig undersøge, om det matcher med dem fra smørtyveriet,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, til TV Midtvest.