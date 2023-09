En 48-årig mand håndterede ifølge politiet den illegale pengestrøm, som en narkoliga igennem godt ni måneder tjente på omfattende indsmugling og handel med hash og kokain.

I sagen indgår håndtering af godt 50 millioner kroner og to ton hash. Den 48-årige nægter sig skyldig.

I toppen af narkoligaen sad den tidligere bandeleder Abdessamade 'Lille A' Hamade. Han tilstod tidligere i år sin rolle i hash- og narkoringen, hvor han blev idømt 11 års fængsel.

Kommunikationen imellem hash- og narkoligaens medlemmer foregik via kryptotelefon-systemerne EncroChat og SKY ECC. Her er der tale om modificerede smartphones, der havde fået indlagt en kommunikationsapp, der var tungt krypteret.

Det er dog lykkedes franske og hollandske myndigheder at skaffe sig adgang til systemet, sådan at politiet kunne følge med i de kriminelles kommunikation.

Rocker fik 15 år

En anden af ligaens centrale personer er Satudarah-rockeren Waqas Khurram Iqbal, der i december 2021 tilstod i sagen og blev idømt 15 års fængsel.

Den 48-årige er tiltalt for bistået 'Lille A' med ad flere omgange at indsmugle større mængder hash og samt to gange kokain. Blandt andet ved i perioden fra 7. april til 27. april 2020 at have organiseret indsmugling af mindst 16 kilo kokain til Danmark.

Kokainen blev fragtet til Danmark 17. april og i området ved rastepladsen Skærup Vest – lidt syd for Vejle – blev sendingen modtaget af ukendte medgerningsmænd, der fragtede den videre til forskellige adresser i København.

Større pengebeløb blev derefter ad tre omgange sendt til Holland. Første gang var der tale om 200.000 euro, anden gang var det igen 200.000 euro, og tredje gang var det 150.000 euro.

Store mængder hash

Sagen handler dog hovedsageligt om hash.

Nogenlunde samme forløb udspandt ifølge anklageskriftet knap to uger senere. Her var der fire kilo kokain, der blev fragtet til en adresse i Ringsted. Igen blev der sendt 400.000 euro retur til Holland som betaling for kokainen.

Ligaen indsmuglede også større mængder hash, lyder det i anklageskriftet. Blandt andet 25. juni 2020, hvor ligaen fik smuglet en sending hash på 270 kilo ind i Danmark.

Her overførte den tiltalte 48-årige ifølge anklageskriftet i første omgang et ukendt beløb på vegne af 'Lille A' til Marokko som del af betalingen for hashen.

Anklageskriftet beskriver, hvordan der to gange mere blev sendt penge til Marokko som betaling. Første gang var 1.330.000 marokkanske dirham – svarende til knap en million kroner - anden gang lød beløbet på 1.542.000 dirham, der svarer til lidt over en million kroner.

Sendte penge sydpå

3. juli landede så den næste sending hash i Danmark, lyder det i anklageskriftet. Her var det igen 270 kilo, og denne gang ankom sendingen til en adresse på Stamholmen på Avedøre Holme.

Hashen blev fordelt videre i systemet, og samtidig modtog den 48-årige ifølge anklageskriftet samlet 3.600.000 millioner kroner og 10.000 euro som betaling.

Igen blev der overført to større beløb til en bagmand i Marokko. Første gang var det et beløb svarende til 1.500.000 millioner, og dagen efter var det et beløb svarende til 1.100.000 millioner, der blev sendt til Nordafrika, lyder det anklageskriftet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan næste ladning ramte Stamholmen 15. juli, og her var sendingen på 210 kilo hash.

Igen sørgede den 48-årige for, at større pengebeløb beløb blev indsamlet i Danmark, og at der igen blev sendt penge til Marokko.

Kom via Tjekkiet

Anklageskriftet beskriver i alt otte forhold, hvor der hver gang er smuglet store mængder hash til Danmark, hvor der så er blevet indsamlet penge, som den 48-årige er tiltalt for at have sendt tilbage i systemet til bagmænd i Marokko.

Godt to ton hash smuglede ligaen til Danmark i perioden fra juni 2020 og godt et halvt år frem.

Sidste ladning bestod i øvrigt af knap 500 kilo hash, der ankom til en adresse i Fredericia 29. januar 2021. Hashen kom fra Spanien via Tjekkiet.

Godt 50 millioner mener politiet, at den 48-årige har håndteret i forbindelse med sit arbejde for hash- og narkoligaen.

Det er planen, at sagen kommer for retten i oktober.

Hør mere om sagen i B.T.s podcast her: