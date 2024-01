»Hun var begyndt på det der pjat med at ringe til politiet. Det blev katten efter musen. Der gik hat og briller i det.«

Sådan lød forklaringen fra en 32-årig mand fredag i retten i Nykøbing Falster. Det er hans version af, hvorfor han fik et tilhold mod at kontakte en kvinde, han var i et forhold med, så han ikke måtte kontakte hende.

Han er tiltalt for fysisk og psykisk vold mod kvinden samt trusler mod hende og adskillige seksuelle overgreb, der har fundet sted på forskellige adresser på Falster. Han nægter sig skyldig i alle forholdene.

Den 32-årige blev varetægtsfængslet, efter kvindens datter ringede til politiet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan han ifølge tiltalen jagtede kvinden og hendes datter med en tændt motorsav. Datteren flygtede ud af et vindue i huset, hvorefter hun kontaktede politiet.

Derudover er han blandt andet tiltalt for gentagne gange at opsøge kvinden og chikanere hende, selvom han havde et tilhold imod at kontakte hende. Blandt andet fordi han ifølge anmeldelsen havde opsøgt hende mere end 80 gange på en måned.

Men det var spil for galleriet, da hun fik rettens ord for, at han ikke måtte kontakte hende. Det var nemlig for at skjule for den mand, kvinden var gift med, at de to havde et forhold, forklarede den tiltalte.

»Han opdagede, at vi havde et forhold, og derfor vil hun skjule det. Så det var for at skjule, at vi var sammen,« lød det fredag i retten.

Efter et skænderi begyndte hun at anmelde det til politiet, når han var i nærheden af hende.

»Vi så sommetider hinanden i Fakta eller et eller andet. Selvom vi ikke måtte snakke sammen, gjorde vi det alligevel. Jeg kunne jo godt lide hende, og hun kunne godt lide mig. Så aftalte vi at mødes senere,« fortalte han.

»Det blev en leg for hende – det var dumstædighed. Der gik dumstædighed i det,« fortalte manden om de mange anmeldelser, kvinden indgav for brud på tilholdet.

I retten afspillede anklageren en række videoer, hvor den tiltalte filmer kvinden, hendes mand og hendes datter på forskellige steder i den by, hun bor i.

»Jeg har ikke taget kontakt til dem, jeg sidder og passer mig selv. Jeg sidder her og hygger mig og får noget at drikke og spise, og det har jeg lov til, men de følger efter mig,« siger den tiltalte i videoen, imens han filmer offerets bil. Han mener, at familien følger efter ham – og ikke omvendt.

I en anden video, der blev afspillet i retten, har kvinden optaget et opkald med den tiltalte.

»Du skal bare tage din telefon, så bliver der rimelig fredeligt,« siger den tiltalte i opkaldet. Kvinden svarer gentagne gange, at han skal lade være med at kontakte hende.

»Hvis du tror du kan snyde mig – jeg opdager alt hvad du laver. Bare husk, hver gang du lyver, jo mere ballade bliver der,« siger han senere i opkaldet.

Da han blev spurgt, hvad han mener med formuleringen, afviste han at skulle have haft onde hensigter med sine formuleringer.

»Det er jo noget, jeg kommer til at sige i situationen. Det var skide dumt sagt, men jeg mente jo ikke noget med det,« forklarede manden.

Retssagen mod den 34-årige løber over fem retsdage. Der forventes at falde dom i starten af februar.

