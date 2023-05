Hun var hunderæd og desperat. Og kunne ikke se anden udvej end at flygte fra deres hjem uden sko på.

Han havde sagt, han ville køre hende ud i skoven og slå hende ihjel. Og at hun ville komme på forsiden af en avis, når hun blev fundet.

Det er bare én af utallige hændelser, som en 32-årig mand skulle have udsat en af sine ekskærester for. Helt konkret er han tiltalt for igennem otte år at have udsat hende for systematisk grov vold og trusler samt mindst 50 voldtægter.

Kvinden er blot én ud af i alt fem ekskærester, der ifølge anklagemyndigheden er blevet ofre for den 32-årige, hans lillebror og deres mors brutalitet. Alle tre nægter de sig skyldige.

Den 32-årige mand har selv beskrevet forholdene til sine tre ekskærester som gode, ligesom han kalder sexlivet for gensidigt. De alvorlige beskyldninger mod ham er pure opspind, siger han.

Den ekskæreste, der ifølge anklageskriftet blev voldtaget mindst 50 gange, har også afgivet forklaring i Retten i Nykøbing Falster, men det er sket bag lukkede døre.

Til gengæld er forklaringerne fra hendes mor og to veninder blevet givet for åbne døre. I retsbøger fra sagen fremgår det, at de alle har fortalt om deres kendskab til forholdet, der blev indledt i 2008, hvorefter den forurettede kvinde hurtigt flyttede ind hos den 32-årige og hans familie.

Herfra startede volden ifølge vidnerne, der har forklaret, hvordan den 32-årige blandt andet skulle have »bokset sin kæreste i hovedet«. For hun måtte ikke sove om natten. I stedet skulle hun gøre rent, forklarede moren til den forurettede kvinde.

Kvinden blev ifølge sin mors forklaring også bedt om at stå for madlavning og tøjvask i hjemmet, og hvis hun ikke gjorde det godt nok, blev hun ført ind på et værelse, hvor hun fik tæsk af den 32-årige på opfordring fra hans mor.

Den 32-åriges familie var angiveligt heller ikke begejstret for, at kvinden havde kontakt til sin mor eller veninder. Derfor var det heller ikke meget, kvinden så til sine nærmeste i tiden, hvor forholdet stod på, forklarede hendes mor i retten.

Kvinden blev ifølge vidnerne mere og mere isoleret og mistede gradvist sit selvværd. Hun ringede kun til sin mor i de værste tilfælde: Når hun følte sig truet, havde fået mange tæsk, eller når hun havde gemt sig.

»Hun gemte sig på et tidspunkt bag en kirke, fordi han var voldelig mod hende. Hun var meget bange,« har moren forklaret og i øvrigt beskrevet en anden episode, hvor den 32-årige skulle have stået med en kniv mod datterens hals.

Moren har i retten fortalt, at hun gentagne gange opfordrede sin datter til at forlade kæresten, men angiveligt var datteren bange for, at den 32-åriges venner og familie »ville støve hende op«, hvis hun gjorde det.

Når moren ikke kontaktede politiet, skyldtes det ifølge hende selv, at datteren allerede havde forsøgt at gå den vej – men uden held.

»Set i bakspejlet burde jeg have gjort det,« har hun sagt i retten.

Kvindens veninder har i retten ligeledes fortalt om, hvordan den 32-årige igen og igen skulle have udsat sin kæreste for vold i form af slag, spark og kvælertag.

Fra en af veninderne lyder det, at kvinden på et tidspunkt var gravid og endte med at abortere, fordi den 32-årige sparkede hende hårdt i maven.

Hun har også fortalt, at manden skulle have tvunget kvinden til samleje. Hvis hun sagde nej, blev hun angiveligt fastholdt, afklædt, slået og sparket.

Det var først, da kvinden fuldkommen panisk ringede til veninden en aften og fortalte om hendes flugt fra hjemmet efter at være blevet truet med at blive slået ihjel i en skov, at veninden tog kontakt til et krisecenter, som tog imod hende.

»Hun sagde, at politiet alligevel ikke ville hjælpe. Hun var meget bange for, at politiet ikke ville lytte til hende,« forklarer veninden.

Mens den 32-årige er tiltalt for grove voldtægter og vold begået mod i alt tre kærester, er den 25-årige lillebror tiltalt for særdeles morbide overfald på to ekskærester. Blandt andet skulle han have tævet en af dem med golfkøller og en kødhammer.

Moren er tiltalt for at have spillet en mindre rolle i den grusomme sag, hvori de alle tre altså nægter sig skyldige.

Sagen fortsætter torsdag, og der forventes at falde dom i starten af juni.

