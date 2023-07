Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi har rejst tiltale mod en 19-årig mand for at have været bevæbnet med et skarpladt haglgevær, fem knive, en økse og et baseballbat i et supermarked i Hareskovby i august sidste år.

Sagen har været behandlet i dybeste hemmelighed med retsmøder for dobbeltlukkede døre.

Den tiltalte er psykisk syg, og anklagemyndigheden kræver ham dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Opdateres ...