I største hemmelighed har en 18-årig mand i månedsvis været sigtet og varetægtsfængslet i en opsigtsvækkende sag om drabsforsøg.

Nordsjællands Politi har fra første færd lagt et massivt røgslør over sagen, men B.T. erfarer, at den store teenager efter politiets opfattelse havde planer om at begå et blodigt masseskyderi.

Ifølge oplysninger til B.T. er det politiets teori, at gerningsstedet skulle være et offentligt sted i Værløse, hvor der i løbet af dagen færdes hundredvis af mennesker.

Det er uvist, om han havde en særlig relation til det pågældende sted.

Den 18-årige sigtede blev anholdt mandag 22. august klokken 20.08, og næste dag blev han over middag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby.

På det tidspunkt var der kun gået halvanden måned, siden en psykisk syg 22-årig mand ved et skyderi i indkøbscentret Field's på Amager havde dræbt tre mennesker og såret syv.

Ved grundlovsforhøret med den 18-årige var der ingen repræsentanter for pressen til stede, men alligevel bad anklageren fra Nordsjællands Politi om, at retsmødet skulle behandles for såkaldt dobbelt lukkede døre.

Det betyder, at hverken den præcise sigtelse mod den unge mand eller de konkrete grunde til det ekstraordinære hemmelighedskræmmeri om sagen må blive kendt af offentligheden.

Ifølge anklageren var de dobbelt lukkede døre under grundlovsforhøret nødvendigt på grund af sagens alvorlige karakter samt det forhold, at det ikke vides, om den sigtede har handlet i forening med andre.

Af sagens journalnummer i politiets system kan det dog aflæses, at sigtelsen mod den 18-årige anholdte drejede sig om en form for drabsforsøg.

Han blev varetægtsfængslet og har siden siddet bag tremmer. Ved den seneste forlængelse af frihedsberøvelsen i sidste uge gav han frivilligt afkald på at få den fortsatte varetægtsfængsling behandlet i et retsmøde.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt fortsat ingen kommentarer til sagen.

Det samme gælder den beskikkede forsvarer for den 18-årige, advokat Ole Larsen, der henviser til rettens kendelse om dobbelt lukkede døre i sagen.

Det er derfor også fortsat uvist, hvordan den unge mand stiller sig til den alvorlige sigtelse. Da han blev anholdt, havde han fortsat adresse hos sine forældre.