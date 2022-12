Lyt til artiklen

De formodede planer om et masseskyderi i Rema 1000 i Hareskovby ryster købmand Jimmy Storch.

Han anede ikke, at en 19-årig mand i al hemmelighed har siddet fængslet under netop den mistanke, siden han i august blev fremstillet i et grundlovsforhør bag dobbelt lukkede døre i Retten i Lyngby.

Ifølge B.T.s oplysninger mistænker politiet teenageren for at ville begå et blodigt skyderi i det lille supermarked, som Jimmy Storch står i spidsen for.

»Jeg er måske lidt rystet – det var da tæt på lige pludselig,« siger han, da B.T. fortæller ham om sagen.

»Jeg er ekstremt glad for, at de fik ham stoppet,« lyder det videre fra den nordsjællandske købmand.

Han kan ikke komme i tanke om et eventuelt motiv i sagen, som politiet efterforsker som drabsforsøg.

»Vi ligger ikke i et besværet område. Det kan da kun være, hvis vi har nogen prominente kunder. Jeg tænker ikke, at der er nogen af os medarbejdere, der skaber de store overskrifter,« siger han.

Ifølge B.T.s oplysninger er en af de prominente kunder statsminister Mette Frederiksen. Intet tyder dog på, at politiet kæder det sammen med den alvorlige sag.

»Nordsjællands Politi kan afkræfte, at politikredsen har en verserende efterforskning, hvor statsministeren skulle være formodet mål,« skriver kommunikationsenheden i en sms til B.T.

Det vides ikke, om den 19-årige har en relation til Rema 1000 i Hareskovby. Ligeledes er det uvist, hvordan han forholder sig til de alvorlige anklager.

Samtlige retsmøder er foregået i hemmelighed bag dobbelt lukkede døre. Også det seneste, hvor han frivilligt lod sin fængsling blive forlænget.

Den unge mands beskikkede forsvarer, advokat Ole Larsen, ønsker ikke at udtale sig om sagen. Det sker med henvisning til rettens kendelse om dobbelt lukkede døre.

For købmand Jimmy Storch giver sagen ikke anledning til at ændre på noget fremover.

»Man kan ikke gøre så meget, hvis der kommer nogen med våben, andet end at løbe, men det er en ret lille butik, så der er ikke så mange steder at gemme sig,« slutter købmanden.