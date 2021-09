I slutningen af maj fik nogle beboere i Skødstrup sig noget af en overraskelse.

De fandt nemlig en lille abe i deres garage, efter den i en periode havde løbet rundt i området.

Og nu har manden, der slap aben løs, altså tilstået. Det skriver TV2 Østjylland.

Politiet har længe haft en formodet gerningsmand, da de fik et tip fra Randers Regnskov.

En privat ejer havde nemlig tilbudt Randers Regnskov at købe to tamarinaber.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Den lille tamarinabe endte senere med at dø, da den blev bragt til dyrlæge.

»Vi skal finde ud af, hvad der var skyld i, at den døde. Vi har sigtet ham for at have behandlet den groft og uforsvarligt ved at lukke den ud i naturen, men vi ved endnu ikke, hvad den konkret døde af,«siger Henrik Jensen, der er politikommissær i Nordjyllands Politis dyrevelfærdsenhed, der også dækker Østjyllands og Midt- og Vestjylland.

Manden er lige nu sigtet, men den rigtige sigtelse må vente lidt.

Aben var tynd og udmagret, så den kan være død af sygdom. Og det er først, når der er lavet en obduktionsrapport på aben, at den rigtige sigtelse kan laves..

Det forventes, at obduktionsrapporten er klar i næste uge.