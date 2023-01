Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere fodboldstjerne Allan Olsen fik fredag formiddag endnu en hård juridisk tackling, der sætter ham ud af spil i årevis.

I Københavns Byret blev den tidligere AB-profil idømt 13 års fængsel for sin centrale rolle i en kæmpemæssig narkosag.

Under sagen har den i dag 49-årige mand erkendt sig skyldig i svimlende 82 kilo hård narko i form af kokain og amfetamin.

Anklager Tomas Hugger havde i sin procedure bedt domsmandsretten udmåle en straf på 14 års fængsel til den tidligere superligaspiller, men retten fandt altså 13 år tilstrækkeligt.

Som skærpende omstændigheder havde anklageren blandt andet peget på, at Allan Olsen havde organiseret narkohandlerne i forening med andre. Og ikke mindst at det var foregået i foråret 2020, mens han stadig sad på en af Kriminalforsorgens udslusningspensioner.

Her var Allan Olsen tæt på at afslutte afsoningen af de tidligere 13 års fængsel for handel med godt 20 kilo hvid heroin, som Østre Landsret idømte ham i 2012.

Fra udslusningspensionen Lysholmgård i Avedøre havde den tidligere fodboldspiller via det krypterede mobilnetværk EncroChat på kun tre måneder i 2020 handlet med 14 kilo kokain og 68 kilo amfetamin.

Det skete under dæknavnet 'Firstcall'.

Både den tidligere fodboldstjerne og hans medskyldige organiserede deres narkohandel via særlige mobiltelefoner, mens de var under udslusning fra tidligere domme på Kriminalforsorgens institution Lysholmgård i Avedøre. Foto: Google Maps Vis mere Både den tidligere fodboldstjerne og hans medskyldige organiserede deres narkohandel via særlige mobiltelefoner, mens de var under udslusning fra tidligere domme på Kriminalforsorgens institution Lysholmgård i Avedøre. Foto: Google Maps

Under udslusningen på institutionen i Avedøre sad han sammen med en anden af de tiltalte i den aktuelle sag – den 41-årige Søren Louiie Mikkelsen – der var ved at være færdig med at afsone en straf på 16 års fængsel fra en tidligere narkosag.

Han blev fredag i Københavns Byret idømt 12 års fængsel for sin rolle i den nye sag.

Det drejede sig for hans vedkommende om dels at få overdraget ét kilo kokain for en pris på 288.000 kroner og dels at have modtaget angiveligt 68 kilo amfetamin, der ved en kontrolvejning dog »kun« viste sig at veje 61 kilo.

Den tredje dømte i sagen – 51-årige Thomas Skyum – valgte fredag formiddag overraskende at tilstå, efter at han ved sagens start i onsdags med større og større besvær forsøgte at løbe fra sit ansvar for 13 kilo kokain.

Thomas Skyum blev idømt en tillægsstraf på otte års fængsel, efter at han for ikke så længe siden fik andre to års fængsel for 150 kilo hash.

Alle de tre dømte valgte at modtage deres domme.