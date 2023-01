Lyt til artiklen

»Jeg tog en chance i sidste retsmøde. Bagefter havde jeg en snak med min advokat, og vil blev enige om, at det gik ikke.«

En 51-årig narkohaj skiftede fredag formiddag pludselig forklaring i Københavns Byret og tilstod alt.

Det har de to andre tiltalte i sagen – heriblandt en tidligere fodboldstjerne – allerede gjort ved sagens start i onsdags.

Den kæmpemæssige sag er en udløber af det enorme sagskompleks, som politiet har kaldt Operation Sixpence.

Og i den aktuelle sag mod de tre rutinerede narkohajer drejer tiltalen sig samlet om svimlende 82 kilo hård narko.

Allerede på første retsdag stod det klart, at to af de tiltalte kunne tilstå de alvorlige anklager mod dem om storstilet handel med kokain og amfetamin.

En tidligere fodboldstjerne erkendte sig ved sagens start onsdag uden tøven skyldig i tiltalepunkterne om de samlet 82 kilo hård narko.

Via det krypterede mobilnetværk EncroChat havde han på kun tre måneder i 2020 handlet med 14 kilo kokain og 68 kilo amfetamin.

Det skete under dæknavnet 'Firstcall', mens han var i gang med at afsone 13 års fængsel fra en tidligere narkodom.

På gerningstidspunktet var den 49-årige narkohaj under udslusning på Kriminalforsorgens institution Lysholmgård på Stavnsbjergvej i Avedøre vest for København.

Han har i de sidste godt 25 år fået en serie af alvorlige narkodomme, hvoraf han i 2020 var ved at være færdig med at afsone de 13 års fængsel, som Østre Landsret i 2012 udmålte til ham i en sag om over 20 kg heroin.

Under udslusningen på institutionen i Avedøre sad han sammen med en anden af de tiltalte i den aktuelle sag – en 41-årig mand, der var ved at være færdig med at afsone en straf på 16 års fængsel.

Han erkendte sig ved sagens start også skyldig i de to tiltalepunkter, der angik ham.

Det drejede sig om dels at få overdraget ét kilo kokain for en pris på 288.000 kroner og dels at have modtaget angiveligt 68 kilo amfetamin, der ved en kontrolvejning dog »kun« viste sig at veje 61 kilo.

Den store mængde amfetamin blev leveret fra en hvid Scania-lastbil på belgiske nummerplader.

Den tredje tiltale i sagen – en 51-årig mand, der også har afsonet en lang narkodom sammen med de to andre – nægtede sig i begyndelsen skyldig i de tiltalepunkter om samlet 13 kilo kokain, der angår ham.

Efter at han onsdag var blevet godt og grundigt grillet i vidneskranken af sagens anklager Tomas Hugger, valgte han dog straks efter retsmødet at opgive sine mere og mere vidtløftige løgne for i stedet at tilstå.

Der ventes dom i sagen senere fredag.