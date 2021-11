Det var angivelig en diskussion om en sen omgang morgenmad, som i september 2020 førte til, at en bare 17-årig dreng knivdræbte sin mor.

Sådan lød forklaringen, da den afghanske dreng mandag afgav forklaring, da sagen mod ham blev indledt i Retten i Randers.

Her sidder drengen tiltalt for at have dræbt sin mor i en lejlighed i Randers 17. september 2020. Anklagemyndigheden mener, at drabet blev nøje planlagt af drengen og hans 60-årige far, fordi den 44-årige mor ikke var rettroende muslim.

Faren er således også tiltalt i sagen.

Og mens faren nægter sig skyldig i drabet, har den i dag 18-årige dreng erkendt de faktiske omstændigheder. Han dræbte sin egen mor, men det skete ifølge ham selv i nødværge, forklarede han mandag i retten.

Den skæbnesvangre dag i september var han blevet hjemme fra skole, fordi han var syg.

»Jeg står og laver morgenmad, hun kommer ud af badeværelset, stikker hovedet ind i køkkenet for at se, hvem der er der, og hvad jeg laver,« lød det med hjælp fra en tolk fra den 18-årige dreng, da han afgav forklaring mandag.

Morens tonefald var ifølge drengen »surt«, da hun spørger, hvorfor han laver morgenmad så sent, og det fik ham til at svare: »Det rager ikke dig.«

Efterfølgende gik moren ind på sit soveværelse, mens drengen fortsatte med at snitte grøntsager med en køkkenkniv. Da moderen kom tilbage igen, var hun ifølge den tiltalte »påvirket og forvandlet«. Han antog, hun havde fået et »anfald«, fordi hun af og til var »påvirket af en dæmon«, forklarede den drabstiltalte dreng.

De efterfølgende minutter eskalerer situationen ifølge den drabstiltalte, da moren tager en kniv. Han troede i første omgang, at hun ville hjælpe ham, men i stedet gør hun bevægelser, som får ham til at tro, hun vil angribe.

Efter eget udsagn er han så bange, at han går hen mod stuen. Ligesom sin mor havde han også en kniv i hånden.«

»Hun holdt kniven i den ene hånd, så jeg fik fat i den hånd for at undgå, hun ramte mig med kniven. Men min mor plejede at blive meget stærkere, end hun egentlig var, når der kom et vredesudbrud, og hun havde anfald. Men hun løsrev sin hånd fra mig og ramte mig i skulderen,« forklarede drengen og tilføjede:

»Så var hendes hånd undsluppet, og jeg var bange, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme væk. Så var det i nødværge, at jeg kom til at gøre det, jeg gjorde. Selv da hun var faldet ned, var jeg ikke klar over, hvor jeg havde ramt hende henne.«

Drengen forklarede videre, at han ikke kan huske, hvor mange gange han stak sin mor med kniven.

Anklager Philip Møller kunne ved dagens retsmøde fortælle, at man tvivler på drengens alder. Ifølge anklageren har politiet fundet en telefon, hvorpå de har fundet materiale, der indikerer, at drengen har en anden alder end den, man har fået oplyst.

Derfor er man lige nu i gang med at undersøge drengens alder. Der forventes at foreligge en konklusion på undersøgelsen inden for få dage.

Faren kom til Danmark i 2015 med det ældste af seks børn, som han har sammen med den nu afdøde kvinde.

To år senere kom resten af familien til Danmark.

Der er afsat ti dage til retssagen. Der forventes at falde dom i midten af december.