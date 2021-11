Det var den 17-årige dreng selv, der ringede til alarmcentralen i september sidste år, efter han havde dræbt sin 44-årige mor med utallige knivstik.

Det er netop kommet frem i Retten i Randers, hvor drengen sammen med sin far er tiltalt for drabet på moderen – et drab, som anklagemyndigheden mener har rod i familiens muslimske tro.

Ifølge anklager ved Østjyllands Politi Philip Møller modtog alarmcentralen opkaldet fra sønnen klokken 11.51 den 17. september sidste år.

»Jeg har slået min mor ihjel,« lyder det fra drengen i alarmopkaldet, som anklageren har afspillet i retten.

Den oplysning får alarmcentralen til at stille drengen om til politiet, hvor han i en samtale med en betjent fortæller, at moderen ikke er okay.

»Jeg var i gang med at lave noget mad. Hun var på toilettet, men kommer ud og spørger, hvorfor jeg laver mad nu. Hun kalder mig dårlig,« lyder det fra drengen i samtalen med politiet, inden dialogen bliver mere eller mindre uforståelig, ligesom den også er undervejs i samtalen.

Umiddelbart efter, klokken 11.55, blev drengen anholdt.

Den i dag 18-årige dreng har erkendt de faktiske omstændigheder – altså at han dræbte sin mor i lejligheden i Randers. Men han hævder, at det var i nødværge, fordi han blev angrebet af sin mor.

Politiet er imidlertid af den overbevisning, at drengen handlede på ordre fra sin 60-årige far. Familien mente ikke, at den 44-årige mor var rettroende muslim, og det skulle ifølge politiet være baggrunden for, at hun skulle dræbes.

Derfor er også faderen tiltalt for drabet. Han nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen planlagde far og søn nøje drabet over en længere periode. Derudover havde de lagt en plan om, at den 17-årige skulle påtage sig skylden for drabet alene. Både over for familien og de danske myndigheder.

Motivet var blandt andet, at kvinden var vantro og afviste at overdrage en ejendom til sin mand.

»De tiltalte planlagde og udførte drabet, fordi de fandt, at (den dræbte kvinde, red.) var ikke-rettroende muslim og dermed vantro, og fordi (kvinden, red.) nægtede at overgive et skøde på en ejendom (til den 60-årige mand, red.),« lyder det i anklageskriftet.

Ved dagens retsmøde fik anklager Phillip Møller også sået tvivl om drengens alder. I forbindelse med efterforskningen har politiet fået adgang til en telefon, hvorpå der er oplysninger, som har fået politiet til at tvivle på drengens påståede alder.

Derfor har politiet fået tilladelse til at undersøge drengens alder. Konklusionen på den undersøgelse forventes at foreligge inden for få dage.

Der er afsat 10 dage til sagen. Der forventes at falde dom i midten af december.