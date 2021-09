Kvinden var ikke sig selv, forklarede taxachaufføren. Tilføjede, at han oplevede, at hun dårligt kunne stå på sine egne ben. Eller holde sit eget hoved oppe.

Taxachaufføren ankom fredag eftermiddag til retssal 002 i Frederiksberg Byret. Her skulle han vidne i en sag, hvor en 31-årig mand, der nægter sig skyldig, er tiltalt for voldtægt.

Tiltalt for 28. marts kort efter midnat i år på en adresse i Valby at have forgrebet sig på en kvinde, der var i en tilstand, hvor hun ikke var i stand til at sige fra. Eller give samtykke.

Kvindens forklaring foregik bag lukkede døre, men i anklageskriftet lyder det, at hun var i en tilstand af 'stærk beruselse, træthed eller lignende'.

Noget, førnævnte chaufførs forklaring bakkede op om.

Han fortalte, at han samlede manden og kvinden op på H.C. Andersens Boulevard sent 27. marts. Forinden havde parret mødt hinanden på Rådhuspladsen, hvor adskillige mennesker var stuvet sammen efter en Men in Black-demonstration.

Taxachaufføren forklarede i retten, at kvinden virkede rigtig fuld. Og at manden måtte hjælpe hende ind i bilen.

Selv så chaufføren ikke hendes ansigt, fordi hendes hår dækkede for det, men han var bange for, at hun ville kaste op. Hvilket hun også gjorde, forklarede han og uddybede, at han dog ikke så det.

Taxachaufføren opdagede først opkastet, da han havde sat parret af. Her havde kvinden også haft brug for hjælp til at komme ud af taxaen.

Adspurgt af tiltaltes forsvarsadvokat, om det opkast, han fandt i bilen, kunne stamme fra tidligere kunder, forklarede taxachaufføren, at det kunne være en mulighed.

Om taxaturen fortalte tiltalte selv, at han ikke så kvinden kaste op. Men han hørte hende hoste. Og han fik nogle servietter fra taxachaufføren.

Under taxaturen skulle kvinden ifølge tiltaltes forklaring have lagt sig med hovedet på hans ene lår og nusset det andet.

Han fortalte fra anklagebænken, at han oplevede, at kvinden var fattet, men beruset. Han mindedes dog at have hjulpet hende ud af taxaen ved ankomst til adressen i Valby.

Her skulle de ifølge tiltalte have sat sig udenfor og snakket, før kvinden havde givet udtryk for, at hun gerne ville ind, fordi hun frøs.

De var gået ind, og det var her, voldtægten ifølge anklagemyndigheden fandt sted. Ifølge anklageren skulle tiltalte have åbnet kvindens bukser, trukket dem ned og voldtaget hende bagfra.

Tiltaltes har en anden udlægning.

Han fortalte i retten, at de havde sat sig ned, talt og drukket vand og juice. På et tidspunkt skulle kvinden have trukket sine bukser ned for at vise ham nogle tatoveringer.

Efterfølgende skulle hun have kærtegnet ham og masturberet på ham, hvorefter hun ifølge tiltalte lagde sig på gulvet og sagde »kom«, som en henvisning til, at hun gerne ville have samleje.

Tiltalte fortalte, at de forsøgte at have samleje, men at det ikke fungerede.

Ifølge hans forklaring forlod han og kvinden kort efter lokalet, hvorefter han for en kort stund gik lidt væk.

Da han kom tilbage, lå kvinden på fortovet. Han forstod ikke, hvordan hun pludseligt var blevet så fuld, forklarede han i retten.

Tilføjede, at han besluttede at ringe 114 for at få hjælp, fordi han ikke vidste, hvor kvinden boede. Opkaldet afbrød han dog, da en patruljevogn kom kørende.

Et stykke væk fra kvinden fik han den prajet ind og fortalt politiet om kvinden, hvorefter han forlod stedet.

En af de betjente, der var med i patruljevognen, var af den tiltalte blevet forklaret, at der lå en livløs kvinde længere nede ad vejen.

I retten forklarede hun, at det undrede hende, at manden ikke var blevet ved kvinden, hvis hun var livløs.

Med tiltaltes anvisninger fandt patruljen hurtigt kvinden, som ifølge betjentens vidneudsagn virkede meget påvirket. Betjenten forklarede således, at hun ikke var til at tale med. At hun i første omgang blot fortalte, at hun var blevet voldtaget.

Selv afviser tiltalte, at han skulle have voldtaget kvinden. Og at han skulle have oplevet, at kvinden var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra.

Han afviser også, at han – som anklager beskriver det – skulle have slæbt kvinden ud fra gerningsstedet og placeret hende på fortovet. Hun gik selv, forklarede han i retten.

Sagen fortsætter tirsdag, hvor der også vil falde dom.

Bliver den 31-årige kendt skyldig, risikerer han op til otte års fængsel.