Klokken 02.59 natten til onsdag kom en patrulje kørende på Skanderborgvej i Aarhus, da de opdagede, at den forankørende bil havde bagrudeviskeren kørende.

Det lyder ikke så underligt, men da der var komplet tørvejr, undrede betjentene sig.

De valgte derfor at se lidt nærmere på bilen, og bad føreren om at køre ind til siden.

Her oplyste den 40-årige bilist med det samme, at han ikke havde noget kørekort, og at han i øvrigt havde stjålet bilen fra en kammerat, der ikke vidste, han havde taget den. Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 40-årige mand blev derfor indledningsvist anholdt og sigtet for at køre uden førerret samt brugstyveri af bilen.

Da politiet visiterede manden, fandt de desuden flere tusinde kroner i hans bukselomme. Betjentene kontaktede derfor SKAT, der oplyste, at den 40-årige mand skyldte en del penge til det offentlige.

De fleste af pengene blev derfor beslaglagt.

Kort efter, indrømmede manden dog, at han alligevel ikke havde stjålet bilen, men blot lånt den af sin kammerat. Det bekræftede kammeraten efterfølgende i et telefonopkald overfor betjentene.

Kammeraten endte derfor også med en sigtelse for at låne sin bil ud til en person uden kørekort, og den 40-årige mand blev derefter løsladt igen.