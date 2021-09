Aggressiv opførsel. Slåskampe. Berusede mennesker, som ikke vil rette sig efter politiets anvisninger.

Det er bare nogle af de udfordringer, Sydøstjyllands Politi har stødt på natten til lørdag.

»Altså, vi har virkelig kunnet mærke, at de sidste restriktioner er fjernet denne weekend. Der har været rigtigt mange sager,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til TV Syd.

I løbet af natten blev fire personer anholdt efter ordensbekendtgørelsen om beruselse – men det samlede antal anholdte var endnu højere.

Sydøstjylands Politi måtte blandt andet skride til anholdelser i nattelivet i Vejle natten til lørdag. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Sydøstjylands Politi måtte blandt andet skride til anholdelser i nattelivet i Vejle natten til lørdag. Foto: presse-fotos.dk

Vagtchefen anslår, at mellem 10 og 15 i alt er blevet anholdt og sigtet for forskellige lovovertrædelser i nattelivet.

»Det er helt almindeligt natteroderi,« siger vagtchef Rune Nielsen, som B.T. fanger kort efter at han har overtaget tjansen som vagtchef efter Jørn Bystrup, om sagerne.

»Det er klassikere som aggressiv opførsel, og at berusede mennesker ikke retter sig efter politiets anvisninger,« tilføjer han.

De anholdte er dog blevet løsladt igen.

»Det ligner det billede, vi så før corona. Vi har fået mere travlt i nattelivet, fordi diskotekerne og barerne nu igen er åbne til klokken fem,« siger Rune Nielsen.

Også I Syd- og Sønderjylland har politiet haft travlt. Så travlt, at vagtchefen på Twitter kaldte det 'sørgeligt', at flere ikke kunne holde sig inden for lovens rammer i nattelivet.

Det kan du læse mere om her.