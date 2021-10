Det er fredag, og det betyder ofte festligt besøg fra vores svenske venner i København.

Men for én svensker starter weekenden ikke så ‘trevligt’, som den ellers har for vane for, når vores naboer fra øst tager en fredagstur over Øresund.

Vedkommende har nemlig kørt sin Volvo af gaden på Vesterbro, oplyser Københavns Politi.

»En svensk fører var ubekendt med omgivelserne på Halmtorvet og endte med at køre sin bil ned i et springvand,« siger vagtchef Henrik Stormer til B.T.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Det vides ikke, om den svenske mand var på vej i Kødbyen eller et af de mange omkringliggende værtshuse.

Springvandet er placeret lige inden Halmtorvet i enden af Sønder Boulevard overfor Øksnehallen.

Billeder fra stedet viser, at den svenske bil er kørt med spidsen ned i springvandet, så bilen har sat sig i spænd og bagenden er løftet fra jorden.

Det er ikke oplyst, hvornår bilen fjernes.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med uheldet.