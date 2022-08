Lyt til artiklen

Politiet var tirsdag aften talstærkt til stede i centrum af Nykøbing Falster, hvor der udspillede sig tumultariske og dramatiske scener

Nu er der nyt i sagen.

På Twitter skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at tre personer er blevet anholdt efter en personpåkørsel, som fandt sted klokken 19.41 tirsdag aften.

En person er kørt på sygehuset.

Vedkommende er ifølge politiet ikke kommet alvorligt til skade.

B.T. talte tirsdag aften med en restaurantejer, som kunne berette om nogle højdramatiske og voldsomme scener på åben gade.

Jonas Mindbjerg, der ejer restauranten Mindbjerg i centrum af Nykøbing Falster, var ikke selv på stedet under episoden men blev tilkaldt af sine medarbejdere, så han kunne se og udlevere videoovervågning til politiet.

Han fortæller, at han på videoovervågningen kan se en hvid varevogn komme kørende i høj fart mod kørselsretningen.

»Den stopper ved pullerten, der skal holde biler ude af gågaden – en person stiger ud af bilen og forsøger at åbne pullerten, men da det ikke lykkes, bakker de voldsomt tilbage, og så opstår der noget tumult oppe ved pizzeriaet,« siger Jonas Mindbjerg, inden han fortsætter:

»Lige pludselig kan man se, at noget tager ved dem. De skal bare væk derfra. Og på vej væk, rammer de en person,« fortæller Jonas Mindbjerg, at han har set på overvågningen.

Og dramaet, han har set udspille sig, slutter ikke der:

»Pludselig kommer en mand løbende efter dem med et bat, og så ser det ud som om, de får kørt hen over pullerten og ind i gågaden.«

Tirsdag aften oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter, at betjente fortsat var til stede og havde afspærret dele af Jernbanegade, mens deres undersøgelser pågik. Der var ved 21.30-tiden kommet ro på situationen.

Kort før midnat tilføjede politiet, at der ikke er yderligere kommentarer for nærværende, men at der vil blive meldt mere ud om episoden på et senere tidspunkt.