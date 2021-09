Sent onsdag aften brød en voldsom brand ud hos en skrothandler i Herning.

Omkring klokken halv elleve rykkede politi og brandvæsen ud til Stena Recycling på Miljøvej, hvor kraftig røg og høje flammer kunne ses på lang afstand.

Det bekræfter vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T. torsdag morgen.

Herning Folkeblad var på stedet kort efter, at alarmen var gået, og her betegnede brandvæsenets indsatsleder det som »en stor brand,« som dog hurtigt kom under kontrol.

»Der er ild i en masse metalaffald. Det er både aluminium, metal og alt muligt jernskrot,« sagde indsatsleder Anders Gjørret til avisen.

Torsdag morgen er branden slukket, og politiets vagtchef understreger, at ingen personer er kommet noget til.

Hos Lokalpolitiet i Herning oplyser den vagthavende, at ilden nu er slukket, og at der ikke er foregået noget kriminelt i forbindelse med branden.

På nuværende tidspunkt er der ingen oplysninger om brandårsagen.