»Lad vær med at klikke på linket!«

Sådan lyder det fra Statens Serum Institut, som i øjeblikket lider under, at it-kriminelle sender svindel-sms'er ud til folk.

Det skriver Instituttet i en pressemeddelelse.

I beskeden står der: »SSI har sendt dig ny post.«

Statens Serum Institut advarer mod svindel-sms'er. Foto: Statens Serum Institut Vis mere Statens Serum Institut advarer mod svindel-sms'er. Foto: Statens Serum Institut

Her bliver der opfordret til at klikke på et link for at læse videre, men det skal man absolut ikke gøre.

For i den anden ende sidder it-kriminelle klar til at lokke bruger-id og adgangskode til NemID eller andre personligt oplysninger ud af folk.

Sagen er den, at myndigheder som Statens Serum Institut aldrig vil bede om at få udleveret følsomme oplysninger såsom adgangskode eller bruger-id.

Hvis du modtager en svindel-sms, vil Statens Serum Institut gerne høre fra dig på compliance@ssi.dk.