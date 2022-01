Aflytning, overvågning, læk af hemmeligheder. Sagen om den fængslede spionchef Lars Findsen er omgærdet af dyb lukkethed og mystik.

Den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har siddet fængslet i over en måned, mistænkt for at have lækket højt kvalificerede oplysninger.

Men ifølge hans forsvarsadvokat er sagen spinkel.

»Det er min opfattelse, at han er varetægtsfængslet på et tyndt grundlag,« siger forsvarsadvokat Lars Kjeldsen.

Den opsigtsvækkende fængsling er fuldstændig mørkelagt og kører bag lukkede døre i retten.

Derfor kan forsvarsadvokaten ikke uddybe, hvorfor han mener, at grundlaget er tyndt, eller svare på ret mange øvrige spørgsmål om sagen.

Han er dog ikke bleg for at kritisere den totale hemmeligholdelse, hvor end ikke de konkrete sigtelser mod Lars Findsen er kommet frem.

»Vi ønsker, at sigtelserne skal frem og forstår ikke, at det skal være så lukket, som det er,« forklarer Lars Kjeldsen.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) er Lars Findsen mistænkt for at have lækket oplysninger, der er stemplet som 'hemmelige' eller 'yderst hemmelige', skriver PET i en mail til B.T.

Efterforskningen mod Lars Findsen har været langvarig og omfattende, og flere medier har beskrevet, hvordan han har været under massiv overvågning, hvor blandt andet hans telefon er blevet aflyttet.

Ifølge DR er det en taskforce fra PET, der i al hemmelighed har efterforsket lækager fra efterretningstjenesterne og haft blandt andet Lars Findsen i søgelyset.

Fordi sagen er fuldstændig mørkelagt, er det endnu uvist, hvad Lars Findsen konkret er mistænkt for, og hvilke lækagesager der skal være tale om.

Men meget tyder på, at det drejer sig om i hvert fald tre sager, der har været omtalt i danske medier. I begyndelsen af året kom det frem, at flere journalister, der har dækket netop de sager, var blevet indkaldt som vidner i forbindelse med lækagesagen.

Den ene af de tre sager drejer sig om et tophemmeligt spionsamarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, omhandlende tapning af kabler til aflytning, som DR, Berlingske og Weekendavisen har bragt artikler om.

Den anden sag drejer sig om Ekstra Bladets afsløring af FEs advarsler om børn i syriske fangelejre. Og den tredje sag handler om PET/FE-agenten Ahmed Samsam, som Berlingske har afdækket.

Forstå lækagesagen August 2020: Tilsynet med Efterretningstjenester retter en alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste. Kritikken lød blandt andet på, at der var 'risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere', at FE havde tilbageholdt oplysninger for tilsynet, og at FE forsøgte at skrinlægge eventuelle uberettigede aktiviteter.

I forlængelse af kritikken blev FE-chef Lars Findsen og tre andre ledende medarbejdere i FE hjemsendt, og en undersøgelseskommission blev sat til at undersøge sagen.

Flere medier skriver om FEs indhentningskapacitet, som tilsynet havde kritiseret. Medierne beretter om et tophemmeligt spionsamarbejde mellem FE og NSA.

Politiets Efterretningstjeneste efterforsker lækager i efterretningstjenesterne.

8. december: Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende medarbejdere i FE og PET bliver anholdt og sigtet efter paragraf 109 for at have lækket hemmelige oplysninger.

13. december: Undersøgelseskommissionen frifinder FE efter at have undersøgt de alvorlige kritikpunkter fra tilsynet. Ifølge kommissionen er der ikke grundlag for at rejse kritik mod FE eller de hjemsendte medarbejdere.

10. januar: Under et retsmøde bliver navneforbuddet i sagen mod Lars Findsen ophævet, og det offentliggøres, at han er en af de fire sigtede.

Lars Findsen er foreløbig varetægtsfængslet frem til 4. februar. De tre øvrige sigtede er ikke varetægtsfængslet. En af de tre andre var varetægtsfængslet i en kortere periode i december.

14. januar: Claus Hjort Frederiksen oplyser, at han også er sigtet efter straffelovens paragraf 109 om videregivelse af statshemmeligheder. Det er uklart, hvornår han præcist er blevet sigtet.

Efterforskningen af lækager i efterretningstjenesterne kulminerede en tirsdag morgen i december.

Lars Findsen blev anholdt den 8. december klokken 9.51 ved ankomsten til Københavns Lufthavn, efter han ifølge Weekendavisen havde været i Makedonien.

Tidligere samme morgen var tre andre tidligere eller nuværende medarbejdere i FE eller PET blevet anholdt.

I forbindelse med anholdelserne foretog PET i samarbejde med politiet ransagninger på en række forskellige adresser.

Alle fire er sigtet for at have overtrådt den meget sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven, som hører under kapitlet om landsforræderi og giver op til 12 års fængsel.

Lars Findsen er foreløbig varetægtsfængslet frem til 4. februar. Der en begrundet mistanke mod ham, og der er risiko for, at han fjerner spor eller påvirker andre, hvis han er på fri fod, lyder kendelsen fra en dommer i Københavns Byret.

Ved seneste retsmøde 10. januar vendte Lars Findsen sig mod de fremmødte journalister, som refererede ham for at sige:

»Jeg vil gerne have sigtelserne frem, og jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt det her, og det må I gerne citere mig for.«