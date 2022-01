Det er ikke mere end en dag siden, at Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, meldte ud, at han sygemelder sig med stress.

Men allerede i dag er han blevet valgt til en magtfuld post i Nordjylland.

Han er nemlig blevet valgt som ny formand for kommunekontaktrådet i Nordjylland, som er et råd, hvor der udstikkes en fælles retning og linje for Nordjylland til Kommunernes Landsorganisation, KL.

»Han er blevet valgt i dag, og jeg er blevet næstformand,« bekræfter Mogens Gade (V), der er borgmester i Jammerbugt Kommune.

– Nogle kommer måske til at se undrende til det, når han lige er sygemeldt med stress. Hvad siger du til det?

»Jeg har ikke andre kommentarer end, at jeg håber, han bliver rask hurtigst muligt, så vi kan få et formandskab op at køre,« svarer Mogens Gade.

Grundet sin sygemelding bliver Thomas Kastrup-Larsen heller ikke bedt om at møde op til sin nye post fra dags dato.

»Jeg er fungerende formand lige nu. Vi ved ikke hvornår, han tiltræder posten,« afslutter Mogens Gade.

Den afgående formand for kommunekontaktrådet er den tidligere borgmester i Hjørring, Arne Boelt (S).

Han blev som bekendt ikke genvalgt ved efterårets kommunalvalg.