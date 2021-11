Tyvekosterne var af en noget besynderlig størrelse, da der natten til fredag blev begået indbrud i en lagerbygning på Nibevej i Aalborg.

Her er en ukendt gerningsmand lykkedes med at stjæle ikke mindre end fem karaokeanlæg samt et antal selfiesticks.

Indbruddet skete klokken 3.00 om natten og politiet har ikke kunnet opspore gerningsmanden.

Derfor beder de borgere om hjælp. Hvis du har set noget mistænkeligt på Nibevej i Aalborg SV omkring gerningstidspunktet kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.

Samme nat fandt et andet indbrud også sted, som politiet ligeledes søger vidner til.

Denne gang i Aalborg Øst.

Gerningstidspunktet var mellem klokken 23.00 onsdag og klokken 10.00 torsdag formiddag.

Her er indbrudstyven løbet afsted med mere typiske tyvekoster heriblandt kameraudstyr og en bærbar computer.

Faktisk bliver der begået flere indbrud nu, når man sammenligner med under coronanedlukningen, hvor indbrudstallene var rekordlave.

Ifølge Danmarks Statistik er der i årets andet kvartal blevet anmeldt fem procent flere indbrud i Danmark sammenlignet med første kvartal af 2021.