Der har været en del frustreret borgere på Østerbro mandag aften.

For en person har terroriseret biler på Livjægergade og Holsteinsgade og smadret for- og baglygter på flere biler.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

»Vi fik i aftes flere anmeldelser om, at en mand gik og knuste for- og baglygter på parkerede biler på Livjægergade og Holsteinsgade på Østerbro.«

Og fordi, at flere vakse borgere slog alarm, så ankom en cyklende patrulje hurtigt til området og de kunne anholde en 23-årig mand, som nu sigtes for groft hærværk.

»Flere borgere reagerede hurtigt og gjorde det helt rigtige ved straks at kontakte os. Det gjorde, at vi kort efter kunne anholde den 23-årige mand på fersk gerning. Han er nu sigtet for groft hærværk,« siger leder i nærpolitiet, Carsten Reenberg til KøbenhavnerLiv.

Politiet oplyser også ifølge mediet, at de i løbet af de kommende dage vil politikredsen kontakte de implicerede bilejere.

Hvis man ikke hører fra politiet, kan man selv ringe og anmelde skaderne.

Det vides ikke, hvorfor den 23-årig mand valgte at smadre billygterne eller om er blevet fremstillet i grundlovsforhør.