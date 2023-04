Slovakisk politi bekræfter, at der er oprettet en international politisag på en sølvgrå Hyundai i30, som tidligere er ejet af den 32-årige sigtede i Filippa-sagen.

Mandag aften kunne B.T. afsløre, at slovakisk politi har beslaglagt bilen efter en anmodning fra dansk politi.

Bilen kan være interessant for politiet, fordi en lys Hyundai i30 eller lignende bil blev efterlyst i efterforskningen af drabet på Emilie Meng, som forsvandt i juli 2016.

Politiet meddelte, at de ville i kontakt med føreren af bilen, men understregede samtidig, at det var uvist, om føreren havde noget at gøre med drabet. Føreren har aldrig meldt sig.

Den 32-årige mand kørte i sommeren 2016 rundt i netop en sølvgrå Hyundai i30.

Ved midnat torsdag 20. april bankede politiet på en families dør i en slovakisk by 300 kilometer fra hovedstaden Bratislava for at informere dem om, at de på vegne af dansk politi skulle beslaglægge deres sølvgrå Hyundai i30 fra familiens indkørsel.

Slovakisk politi bekræfter desuden, at Europol har oprettet en sag på den sølvgrå Hyundai.

Europol er Den Europæiske Unions politienhed og skal sikre det bedst mulige samarbejde mellem medlemslandene.

»Det er en helt almindelig fremgangsmåde. Det er den normale procedure, at når der er grænseoverskridende kriminalitet eller noget, dansk politi har behov for i udlandet, så går man igennem eksempelvis Europol, som formidler kontakten til det pågældende land,« fortæller David Sausdal, kriminolog og politiforsker ved Lunds Universitet.

Det er blandt andet det lokale politi i den mellemstore by i Slovakiet, som er inde over sagen.

Det lykkedes B.T. at spore bilen til Slovakiet, efter at den i 2021 blev totalskadet og solgt til en dansk autoophugger af forsikringsselskabet.

Derfra er bilen videresolgt til Slovakiet, hvor den er blevet repareret og solgt til den slovakiske familie, der i dag ejer den.

Familien har fremvist en gammel registreringsafgift på bilen som dokumentation for, at den 32-årige tidligere har ejet den.

Derudover har de en underskrevet kvittering fra det lokale politi vedrørende beslaglæggelsen 20. april.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi afviser at kommentere oplysningerne om den beslaglagte bil.

Den 32-åriges forsvarsadvokat, Karina Skou, har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til oplysningerne om bilen.

